Da tutta Europa per le audizioni all’Academia Montis Regalis per l’ampliamento dell’orchestra

Il 4 e 5 dicembre si sono svolte, presso la sede dell’Academia Montis Regalis, le audizioni per l’ampliamento dell’organico dell’orchestra, organizzate a seguito del successo dell’opera Il Ciro di Alessandro Scarlatti dello scorso mese di ottobre.

Le selezioni, rivolte sia agli strumenti ad arco sia a quelli a fiato, hanno registrato la partecipazione di 67 strumentisti provenienti da tutta Europa.

La commissione, presieduta dalla direttrice dell’orchestra dell’Academia, Chiara Cattani, insieme al flautista Lorenzo Cavasanti e al violinista/direttore Vanni Moretto, ha riscontrato un livello di preparazione estremamente elevato nei giovani candidati, che hanno accolto con entusiasmo l’invito attratti dal prestigio della Fondazione e dall’opportunità di collaborazioni alle future produzioni.

La prova prevedeva l’esecuzione di una sonata a scelta del candidato, con l’accompagnamento del cembalista M° Francesco Silvestri, e una lettura a prima vista di un brano tratto da stampa antica.

Mondovì si conferma sempre più un centro di formazione ed esecuzione musicale d’eccellenza nel settore della musica barocca, grazie al costante sostegno e all’impegno profuso dall’Amministrazione comunale, che continua a valorizzare e promuovere il ruolo dell’Academia Montis Regalis nel panorama culturale nazionale.

La grande partecipazione dimostra ancora una volta come la musica barocca continui a esercitare un forte richiamo, non solo per il pubblico più attento e appassionato, ma anche per i giovani musicisti che scelgono di affrontare un percorso di studio complesso, ricco di fascino e di concrete opportunità professionali.