A Bene Vagienna la consegna della Costituzione ai neodiciottenni e appuntamento formativo con la Giunta

Si è svolto nella serata del 4 dicembre scorso l'evento, organizzato dal sindaco Claudio Ambrogio e dalla Giunta Comunale, alla scoperta della Costituzione Italiana. Il tutto per far conoscere e comprendere ai “giovani adulti”, i neodiciottenni, i principi fondamentali che regolano la vita democratica del Paese.

"La Costituzione non è solo un documento legale: è il cuore pulsante della nostra democrazia, il fondamento dei diritti, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà che ci uniscono come cittadini di questo Paese" ha dichiarato il sindaco Claudio Ambrogio.

Durante l'appuntamento, i ragazzi benesi hanno ricevuto una copia della Costituzione Italiana e sono stati invitati a riflettere sull'importanza dei diritti e delle responsabilità che garantisce.

"Essere cittadini non significa solo rispettare le leggi, significa impegnarsi attivamente nella vita sociale della città, ed essere parte attiva" ha aggiunto il primo cittadino.

I giovani, entusiasti dell'iniziativa, sono stati invitati ad assistere alla successiva Giunta comunale, per far comprendere quello che significa essere parte attiva del paese.