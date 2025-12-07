Savigliano celebra Santa Barbara: fede, impegno e gratitudine per i Vigili del Fuoco [FOTO]

Si è celebrata oggi, 7 dicembre, la tradizionale Festa di Santa Barbara dei Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Savigliano.

La mattinata è iniziata con la messa nella chiesa di Sant’Andrea, presieduta dal parroco don Alessandro Sacco, che nell’omelia ha preso spunto dal Vangelo di Matteo sulla predicazione di Giovanni Battista, soffermandosi sul simbolismo di acqua e fuoco, citati due volte nel contesto del battesimo e del giudizio.

Il sacerdote ha ricordato anche la missione dei pompieri: “Vigilano il fuoco ma vengono anche chiamati pompieri perché lo spengono con l’acqua”.

Il nuovo vicecapo distaccamento Andrea Delsoglio ha poi letto la Preghiera del Vigile del Fuoco, momento sempre molto sentito.

La celebrazione si è conclusa sul sagrato della chiesa, dove don Sacco ha impartito la benedizione sui mezzi e sul servizio dei Vigili del Fuoco, rinnovando il significato profondo della ricorrenza di Santa Barbara: unire devozione, gratitudine e spirito di comunità.

I presenti si sono spostati nella sede del distaccamento in piazza Nizza. Accanto ai Vigili del Fuoco hanno partecipato Carabinieri, Protezione Civile, Croce Rossa, autorità civili e militari, sindaci del territorio e rappresentanti delle associazioni.

Il capo distaccamento Luca Fumero ha aperto gli interventi ringraziando le realtà presenti e chi, durante l’anno, ha sostenuto il loro lavoro: “Ringrazio gli sponsor, il sindaco e gli altri sindaci dei 6 paesi su cui opera il nostro distaccamento”.

Ha poi rivolto parole di riconoscenza al comandante provinciale ingegner Calogero Daidone dal giugno scorso a capo dei Vigili del fuoco di Cuneo con l’ingegner Matteo Baralis funzionario tecnico del comando di Cuneo. “Ci hanno fatto l’onore di venire oggi a Savigliano e li ringrazio perché ci hanno dato un bel segnale di speranza” ha affermato Fumero.

Passando ai numeri del distaccamento, il capo ha ricordato l’intenso anno di attività: “Quest’anno abbiamo affrontato 320 interventi, alcuni decisamente impegnativi e fuori zona. Abbiamo un organico un po’ ridotto e siamo tutti affaticati, ma la loro presenza ci dà speranza anche grazie alle buone notizie sulla possibilità di nuovi corsi d’ingresso”.

Fumero ha raccontato anche dei cambiamenti recenti: “Siamo rimasti una quindicina di unità perché abbiamo avuto un congedo per età di Dante Cosentino e Riccardo Galli che era vice capo distaccamento ed è entrato nelle fila dei permanenti. Colgo così l’occasione per presentarvi il nuovo vicecapo di distaccamento, Andrea Delsoglio che da fino ottobre è il nuovo vice”.

Riguardo al nuovo molto atteso nuovo mezzo Fumero ha affermato: “Abbiamo buone notizie dal punto di vista del nuovo camion che sta arrivando. Siamo andati a vederlo e dovrebbe arrivare a inizio anno: lo so, è un po’ in ritardo, ma per le cose belle bisogna sempre aspettare. Poi dovremo fare la formazione e vedremo come andrà”.

Il comandante provinciale Calogero Daidone ha salutato i volontari presenti: “Spero sempre che i mezzi dei Vigili del Fuoco rimangano nelle caserme: escono soltanto per manifestazioni ed eventuali esercitazioni, ma non per interventi, perché quando escono con le sirene significa che qualcuno è in difficoltà. Mi impegnerò per riportare i numeri a una soglia superiore a quella di guardia. A Savigliano non avete problemi, non siete sotto soglia, ma cercheremo di intervenire dove c’è sofferenza. Se tutto procede secondo i programmi, quest’anno riusciremo a immettere circa 69 volontari nei vari distaccamenti della Granda”.

Il sindaco di Savigliano, Antonello Portera, ha portato il saluto dell’amministrazione insieme al presidente del Consiglio comunale Piergiorgio Rubiolo e ai consiglieri Maurizio Occelli e Luciano Gandolfo presenti alla festa di Santa Barbara: “Aspettiamo tutti il nuovo mezzo, che coinvolge i sette Comuni del distaccamento. Siete stati bravi a coinvolgere enti, associazioni e singoli cittadini che hanno partecipato con le offerte: un bellissimo segnale per il giorno in cui il mezzo arriverà, frutto della nostra comunità. Da parte di tutti noi, sentite l’importanza del vostro servizio”.

Ha preso la parola anche il comandante della Stazione dei Carabinieri di Savigliano il maggiore Luca Giacolla per ringraziare i “cugini vigili del fuoco”, con cui l’Arma collabora frequentemente.

Antonio Giordan, presidente dell’associazione dei pompieri in congedo, che ha fatto il punto sul nuovo automezzo dicendo che: “É pronto ma non lo possiamo presentare ancora oggi, come speravamo. È stato allestito in tutto e siamo riusciti in un anno e mezzo a recuperare la cifra necessaria per l’acquisto e l’allestimento interno. Ringraziamo tutti coloro che con le loro offerte hanno permesso di acquistarlo. Ora aspettiamo i collaudi e poi potremo usarlo”.

La festa si è conclusa con un rinfresco e un momento conviviale.