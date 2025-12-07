Bene Vagienna, alberi a rischio: il Comune interviene con messe in sicurezza e manutenzione. Pronti per una nuova campagna di piantumazione

Il Comune di Bene Vagienna corre ai ripari con monitoraggi e messe in sicurezza del verde pubblico dopo il crollo di un ippocastano nei giardinetti pubblici, avvenuto nella notte di mercoledì 3 dicembre. L'incidente fortunatamente non ha riportato danni a cose e persone.





L'Amministrazione, impegnata costantemente nel monitoraggio delle piante a rischio e alla relativa messa in sicurezza, si è attivata prendendo provvedimenti.



Da sempre ha riservato particolare attenzione a cedri, platani e ippocastani provvedendo quando e dove necessario alla loro messa in sicurezza. Anche in questa circostanza non ha mancato l'impegno.

Il sindaco Claudio Ambrogio ha infatti illustrato le operazioni in essere per far fronte a tali emergenze: “La sicurezza delle piante urbane è una priorità per l'Amministrazione, che si basa su un approccio tecnico-normativo che include valutazioni agronomiche per identificare rischi di cedimento e l'adozione di misure correttive come potature, stabilizzazioni radicali o abbattimenti se necessari.

L'obiettivo è ridurre il rischio per le persone e le infrastrutture, combinando mappatura del rischio, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e piani di protezione civile, specialmente con i cambiamenti climatici”.

Ha infine aggiunto: “Sono già in corso interventi di potatura e abbattimento di piante a rischio, seguirà poi una campagna di piantumazione di nuovi alberi per garantire la sicurezza e la bellezza del verde pubblico. La cittadinanza è invitata a segnalare eventuali situazioni di rischio o piante che necessitano di intervento, contattando l'Ufficio Tecnico del Comune”.