Abitare la montagna: sostenibilità, relazioni e qualità della vita. Il bando a sostegno delle filiere

“Abitare la montagna: sostenibilità, relazioni e qualità della vita” è il nuovo Bando pubblico finalizzato a sostenere la realizzazione di PIF (Progetti Integrati di Filiera) e PIRT (Progetti Integrati di Rete Territoriale) approvato dalla Regione Piemonte.

Ai progetti (PIF e PIRT) devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera/rete nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono. Alla filiera/rete possono aderire imprese di diversa tipologia (ad esempio, imprenditori agricoli, micro e piccole imprese di trasformazione, micro e piccole imprese di commercializzazione, micro e piccole imprese di somministrazione, imprese forestali, ecc.) che possono presentare domanda di sostegno su una delle tipologie di intervento previste dalla Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio finalizzate all’ attuazione del progetto di filiera/rete.

Le domande di sostegno potranno essere presentate dal 12 maggio e fino alle ore 12 del 31 luglio.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del GAL GVP, nella sezione Bandi Aperti, al seguente link Bandi aperti.