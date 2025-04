Omicidio Gropcaj, "Le Iene" in Brasile per incontrare i testimoni

Ancora mancano risposte all'omicidio di Alban Gropcaj, operaio 28 enne di origine albanese, freddato con tre colpi di pistola nei pressi di Fortaleza, in Brasile, nel 2019.

Perché è stato ucciso? Questa la domanca cui cerca di rispondere la trasmissione Mediaset "Le Iene" che, ieri sera, ha mandato in onda una serie di nuove interviste condotte da Luigi Pelazza che, dopo aver incontrato l'imprenditore monregalese con il suo legale e aver sentito anche la sua compagna Silvia Helena de Souza, è volato in Brasile per vedere il luogo del delitto e raccogliere le dichiarazione di alcuni testimoni.

Nella vicenda, infatti, si intrecciano diverse figure: quella del fratello della donna, nonché custode della villa che Bertola aveva comprato in Brasile, che avrebbe indicato alla Polizia proprio la coppia come responsabile dell'omicidio e che avrebbe riconosciuto come esecutore tale Romario, il nipote, che sentito dalle autorità non venne però indagato e che è stato assassinato alcuni anni fa.

Ci sarebbero poi anche anche alcuni testimoni oculari, tra questi, Tarciso Pereira, che abita a pochi metri dal luogo dell'omicidio e che avrebbe visto i due a bordo della moto, udendo poi degli spari, intervenendo poi sul posto per prestare soccorso insieme alla sorella e alla nipote.

La prima udienza a carico di Bertola sarà celebrata il prossimo 5 maggio presso il Tribunale di Caucaia , in Brasile, mentre il 6 ci sarà quella a carico di Silvia Helena de Souza, compagna dell'imprenditore .

Pelazza intanto ha raggiunto anche il fratello di Silva De Souza, José (Zico) per porre le stesse domande anche a lui e che andrà in onda nelle prossime puntante.