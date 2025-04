Ha preso servizio il nuovo Direttore dell'Unione Montana Alpi del Mare

Ha preso servizio ieri, mercoledì 16 aprile, il nuovo direttore dell’Unione Montana Alpi del Mare, d.ssa Maria Paola Cerutti.

L’ente, che ha sede a Boves, riunisce inoltre i Comuni di Chiusa Pesio, Peveragno, Roaschia e Valdieri.

La d.ssa Cerutti è laureata in Economia presso l’Università Bocconi e ha maturato una pluriennale esperienza di lavoro negli Enti Locali. Da ultimo, ricopriva l’incarico di Vice-Segretario e Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Boves. Ha conseguito inoltre un Master in Management della Pubblica Amministrazione presso l’Università Cattolica di Milano.

“Diamo il benvenuto alla d.ssa Cerutti” commenta Guido Giordana, Sindaco di Valdieri e neo-nominato Presidente dell’Unione da fine febbraio. “La posizione del Direttore viene nuovamente ricoperta, dopo essere rimasta vacante per oltre due anni, con l’obiettivo di rafforzare l’Ente dal punto di vista organizzativo, realizzare concretamente le previsioni dello Statuto e attuare il programma di mandato. Molte sono le linee di intervento previste statutariamente, in materia fra l’altro di assetto e tutela del territorio, ambiente e patrimonio naturale, attività economiche, patrimonio culturale e storico-etnico, diritti dei cittadini, oltre alle funzioni fondamentali esercitate direttamente, che riguardano il catasto e la protezione civile. Vogliamo lavorare per approfondire le collaborazioni col GAL e con i Comuni limitrofi, con l’Ente Provincia, la Regione Piemonte e l’Ente Gestione Aree Protette Alpi Marittime, valorizzando il personale disponibile e incentivando l’attività di volontariato.”