C.M. Noleggi S.r.l.: leader nel Noleggio Professionale in Piemonte

Fondata oltre due decenni fa, C.M. Noleggi S.r.l. si è affermata come un punto di riferimento indiscusso nel settore del noleggio professionale in Piemonte. Con la sede centrale a Marene (CN) e una rete di filiali strategicamente distribuite sul territorio, l’azienda offre soluzioni versatili e all’avanguardia per soddisfare le esigenze di imprese, professionisti e privati.

Un Parco Mezzi ampio e moderno

C.M. Noleggi S.r.l. vanta un’ampia gamma di attrezzature e veicoli a noleggio, progettati per rispondere a ogni necessità di movimentazione, sollevamento e trasporto. Tra le opzioni disponibili troviamo:

Sollevatori telescopici e gru mobili per operazioni di sollevamento pesanti;

per operazioni di sollevamento pesanti; Piattaforme aeree (autocarrate, verticali, articolate e semoventi) per lavori in quota;

(autocarrate, verticali, articolate e semoventi) per lavori in quota; Carrelli elevatori (frontali, retrattili, transpallet) per la gestione logistica;

(frontali, retrattili, transpallet) per la gestione logistica; Autovetture, furgoni (anche frigoriferi) e veicoli commerciali leggeri per il trasporto.

Il costante rinnovamento del parco mezzi e l’adozione di tecnologie innovative garantiscono efficienza, sicurezza e pieno rispetto delle normative ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Servizi personalizzati e assistenza di qualità

Ciò che rende C.M. Noleggi un partner d’eccellenza è l’attenzione al cliente. L’azienda offre:

Consulenza tecnica specializzata per individuare la soluzione più adatta;

per individuare la soluzione più adatta; Assistenza puntuale con manutenzione inclusa, per garantire continuità operativa;

con manutenzione inclusa, per garantire continuità operativa; Flessibilità contrattuale, con formule di noleggio giornaliere, settimanali o a lungo termine.

Grazie a un team altamente qualificato e a un’esperienza ventennale, C.M. Noleggi si distingue per la capacità di offrire un servizio rapido e su misura, adattandosi alle esigenze di ogni cliente.

Un partner affidabile per il futuro

Con una visione orientata all’innovazione e alla sostenibilità, C.M. Noleggi S.r.l. continua a crescere, consolidando la propria leadership in Piemonte. Che si tratti di un cantiere, di un’attività logistica o di un’esigenza di trasporto, l’azienda rappresenta la scelta ideale per chi cerca affidabilità, professionalità e soluzioni all’avanguardia.

C.M. Noleggi non è solo un fornitore, ma un vero e proprio partner strategico per il successo di ogni progetto.

C.M. srl | Marene-Saluzzo-Pinerolo - N.VERDE 800 180 430 - www.cmnoleggi.it