A Fossano l’associazione Plastic Free ha ripulito piazza Vittorio Veneto

“L’attenzione per l’Ambiente deve essere una priorità: questo è il nostro Mondo e lo dobbiamo tutelare, non ne abbiamo un altro di riserva. Soprattutto è nostro dovere, come cittadini e come politici, preservarlo al meglio per le generazioni del futuro. Ringrazio i volontari dell’associazione Plastic free per il loro grande impegno che noi, come amministrazione comunale, non solo condividiamo ma intendiamo sostenere in ogni modo”.

Con queste parole l’assessore all’Ambiente del Comune di Fossano, Giacomo Pellegrino, si è rivolto alle ragazze ed ai ragazzi che con impegno, battendo anche il freddo, ieri - sabato 18 gennaio - si sono ritrovati in piazza Vittorio Veneto, ed hanno raccolto i rifiuti gettati a terra in questa bella piazza cittadina e nelle aree limitrofe.

“Sembra incredibile quanta rumenta sia stata raccolta - commenta l’assessore Pellegrino - che, come hanno ribadito gli organizzatori, non ci sarebbe se le persone non sporcassero, se avessero più cura per la propria città, per lo spazio in cui tutti noi viviamo. Dovrebbe essere un concetto insegnato a scuola, ribadito in famiglia e sigillato con il buon esempio. Il Comune di Fossano - conclude l’assessore - sarà sempre disponibile a patrocinare simili iniziative che coinvolgono grandi e piccoli che credo fermamente che ogni gesto, anche il più piccolo, sia utile per prevenire l’inquinamento e preservare il territorio”.