Rsu Pubblico impiego: Fp Cgil primo sindacato nei Comuni, in Atc e nei consorzi della socioassistenza

"Straordinaria la partecipazione al voto, ovunque oltre al 60% con enti e aziende che superato l’80-90% di affluenza. La Fp Cgil è primo sindacato nel comparto delle funzioni locali". Così la sigla Cgil cuneese del pubblico impiego commenta il positivo risultato raccolto alle elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) tenute il 14, 15 e 16 aprile scorsi.

"Vinciamo le elezioni nei Comuni di Barge, Beinette, Borgo San Dalmazzo, Bra, Cherasco, Cuneo, Dronero, Mondovì, Moretta, Peveragno, Racconigi; al Comune di Fossano il risultato ci assegna un risultato dell'88% dei consensi (eletti Fabrizio Biolè, Simone Bono, Daniela Ghigo, Matteo Giordano, Monica Panero e Maria Teresa Volume, ndr); in Atc Piemonte Sud per la prima volta siamo primo sindacato e con questo voto le lavoratrici ed i lavoratori hanno anche voluto mandare un messaggio alla Giunta Cirio rispetto alla loro contrarietà in merito alle ipotesi di privatizzazione dell’ente".

Cgil parla poi di "straordinaria affermazione" con consensi, anche qui, superiori al 70% nei Consorzi Socio Assistenziali, CSAC, Monviso Solidale, CSSM, Alba Langhe e Roero", mentre in Provincia "per soli tre voti siamo seconda organizzazione sindacale.

"Vogliamo ancora menzionare l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime dove eravamo e siamo presenti da soli come Fp Cgil e dove registriamo un importante rinnovamento della Rsu, e il Comune di Savigliano dove comunque la RSU, in termini numerici vede la nostra affermazione", commenta ancora la Cgil cuneese.

In sanità Cgil cresce in tutte e tre le aziende sanitarie, sia in termini di voti che di numero di rappresentanti, triplicando le preferenze in Asl Cn2 e qualificandosi come primo sindacato all'Ospedale di Mondovì nell'ambito dell'Asl Cn1.

"La Fp Cgil di Cuneo ringrazia tutte e tutti coloro che hanno scelto di partecipare al voto, i membri di commissione elettorale e gli scrutatori che hanno permesso un corretto svolgimento delle operazioni di voto e tutte e tutti i candidati delle liste concorrenti ma in particolar modo coloro i quali, grazie alla loro disponibilità, mettendoci la faccia, hanno permesso alle lavoratrici e ai lavoratori che volevano sostenerci, di poterlo fare", dice infine la segreteria provinciale della sigla Cgil.