Soccorsi in atto per la ricerca di un uomo scomparso nella zona del Valasco, in alta Valle Gesso

Sono in corso da ieri sera, domenica 18 agosto, intorno alle ore 20, le ricerche di un uomo che, recatosi in montagna per un’ escursione, non ha più fatto ritorno a valle.

La persona, che non ha lanciato personalmente alcun allarme, è scomparsa nella zona tra le Terme di Valdieri ed il Rifugio Valaco, in alta Valle Gesso, dove si sono concentrate le ricerche.

A far scattare l’allarme la compagna, che non vedendolo tornare si è preoccupata chiamando i soccorsi. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco, con una squadra UCL, oltre a personale della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino Fluviale.

Nella serata di ieri è stata ritrovata l’auto dello scomparso, regolarmente parcheggiata, ma nonostante le battute si siano protratte per tutta la notte al momento non ci sono altre sue tracce.

I soccorritori stanno ora agendo sulla possibilità di rintracciare l’uomo tramite il Gps del suo cellulare dal quale, come detto, non è partita alcuna chiamata.