 / Economia

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Economia | 18 agosto 2025, 12:50

Cantieri di lavoro, in provincia di Cuneo coinvolti 69 lavoratori

La Regione Piemonte approva 353 progetti per l’inserimento di oltre 1.300 persone. Nel Cuneese spazi anche per disoccupati over 45, over 58, persone con disabilità e detenuti

Cantieri di lavoro, in provincia di Cuneo coinvolti 69 lavoratori

La Regione Piemonte ha dato il via libera a tutti i cantieri di lavoro presentati dagli enti locali per il 2025: un investimento complessivo di 10,3 milioni di euro che consentirà l’attivazione di 353 progetti e l’inserimento di 1.363 persone in difficoltà.

Un’opportunità importante anche per la provincia di Cuneo, dove saranno coinvolti 69 lavoratori: nello specifico 13 persone in regime di restrizione della libertà, 6 disoccupati over 45, 42 disoccupati over 58 e 8 lavoratori con disabilità.

I cantieri, attivati da Comuni, Unioni e organismi pubblici, non configurano un rapporto di lavoro tradizionale ma rappresentano una forma di sostegno e reinserimento sociale. Durante i 6-12 mesi di attività, i partecipanti svolgeranno mansioni che spaziano dalla cura del verde e del decoro urbano al ripristino di infrastrutture e archivi comunali, con la possibilità di acquisire nuove competenze professionali.

"Restituire dignità e prospettive di riscatto a chi è in difficoltà significa investire sul valore più grande: il lavoro, che resta la principale forma di libertà" ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino, sottolineando come l’iniziativa rappresenti anche "un aiuto concreto per sindaci e amministratori locali, che possono realizzare interventi sociali, di riqualificazione e manutenzione a beneficio delle loro comunità".

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium