Poker di medaglie d'oro per il KDK Cuneo

Una domenica trionfale per il Kodokan Cuneo al 19° Trofeo Città di Como, svoltosi il 13 aprile presso il palazzetto dello sport di Gerenzano (Va). La competizione ha visto la partecipazione di ben 679 atleti provenienti da 120 società di tutta Italia e dalla Polonia, confermando l'alto livello della manifestazione.

Il KDK Cuneo si è presentato con una squadra di quattro promettenti judoka nelle categorie Esordienti A ed Esordienti B, dimostrando una buona preparazione e una grande determinazione. Il risultato è stato a dir poco straordinario: un vero e proprio poker di medaglie d'oro che ha fatto brillare il nome della società cuneese.

Cisse Kindana Sandra (Es. B) e Dosso Awa Shakira (Es. A) hanno aperto la giornata, conquistando le rispettive categorie.

A seguire, Dell'Aquila Aurora (Es. A) ha inanellato due ottimi incontri, vincendoli entrambi con sicurezza e aggiudicandosi una meritatissima medaglia d'oro.

L'apoteosi è giunta con la performance di Mandrile Matteo (Es. A). In una categoria particolarmente numerosa, con ben 18 atleti in lizza, Matteo ha disputato quattro incontri di altissimo livello, dominandoli tutti con tecnica e determinazione, fino a raggiungere un primo posto ampiamente meritato.

Questo straordinario risultato di squadra rappresenta un motivo di grande orgoglio per il Kodokan Cuneo e per i suoi tecnici. La trasferta fuori regione si è rivelata positiva, arricchendo il bagaglio di esperienze di questi giovani judoka che continuano a crescere e a portare in alto i colori della loro società. Un plauso va a tutti gli atleti per l'impegno e la passione dimostrati sul tatami.

“Approfittiamo di queste vacanze pasquali per rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i ragazzi che, in questi mesi, hanno lavorato con dedizione e impegno. Il loro sforzo ci riempie di soddisfazione e ci dona una forza importante per proseguire con entusiasmo” concludono i tecnici del KDK Cuneo “... un grazie di cuore va anche alle famiglie, che con grande pazienza riescono a portare i ragazzi agli allenamenti settimanali e ai tornei, sia interni che esterni. La loro collaborazione è fondamentale per il successo e la crescita dei nostri giovani atleti. Ci rivediamo giovedì prossimo, in occasione della ripresa degli allenamenti. Nel frattempo, auguriamo a tutti una buona Pasquetta”.