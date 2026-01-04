Grande partecipazione alla Passeggiata di Natale tra le borgate di Roccabruna

È stato un vero successo la Passeggiata di Natale tra le Borgate che si è svolta sabato 3 gennaio 2026 a Roccabruna, un appuntamento che anche in questa quinta edizione ha saputo coinvolgere residenti, famiglie e visitatori.

Nel tardo pomeriggio, con il ritrovo in piazza del Comune, un centinaio di partecipanti ha preso parte alla camminata tra alcune borgate del paese, addobbate con luci e decorazioni natalizie curate nei dettagli.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione San Giu’s Friends insieme ai volontari delle borgate e con il contributo del Comune, ha confermato quanto la collaborazione tra associazioni e territorio possa creare momenti di festa.

Durante la passeggiata non sono mancati momenti di convivialità, con stuzzicherie e bevande offerte lungo il percorso, apprezzate da tutti.

A colpire è stata soprattutto la partecipazione trasversale: adulti, bambini e anziani hanno condiviso la stessa esperienza, camminando con calma e riscoprendo angoli del paese che di sera assumono un fascino particolare: le torce accese e le luci delle borgate hanno fatto il resto.

La Passeggiata di Natale si conferma così un evento capace di valorizzare Roccabruna e le sue borgate, rafforzando il senso di comunità e chiudendo le festività con un’iniziativa semplice, ben organizzata e molto sentita.