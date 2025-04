Dalla Nutella per Re Carlo alle uova Kinder donate da Papa Francesco a JD Vance

Un pezzetto di albesità quello che gli osservatori più attenti hanno potuto notare dalle riprese della visita che ieri a Santa Marta ha portato il vicepresidente degli Stati Uniti d’America James David Vance al cospetto di Papa Francesco.

Il giorno precedente l’esponente del Governo di Donald Trump aveva incontrato il segretario di Stato vaticano cardinale Pietro Parolin insieme all’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Ieri invece il breve incontro col Pontefice, ancora convalescente dopo il recente lungo ricovero al Policlinico "Gemelli" per una grave polmonite bilaterale, ha offerto l'occasione per scambiarsi gli auguri pasquali e anche alcuni doni. Tra questi tre uova di Pasqua di cui era molto ben riconoscibile l’incarto a marchio Kinder, destinati ai figlioletti del leader politico Usa.

LA NUTELLA AL RE D’INGHILTERRA

Il curioso aneddoto fa seguito a quello relativo alla recente visita in Italia di Re Carlo d’Inghilterra, anch’egli destinatario dell’omaggio di un prodotto ben caro agli albesi da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A darne conto nei giorni seguenti era stata la stessa premier, consegnando a Giovanni Ferrero il premio Leonardo 2025 (fotto sotto).

“Quando Pietro Ferrero ha cominciato nel suo laboratorio a produrre la sua pasta gianduiotto che distribuiva lui con la sua Topolino, non avrebbe potuto immaginare che un giorno il primo ministro italiano avrebbe regalato un barattolo di Nutella al Re di Inghilterra come io ho fatto”, aveva detto Meloni riferendosi al regalo fatto al sovrano britannico in occasione della sua visita in Italia. Annesso, c’era una dedica “che suonava più o meno così: in una giornata di pioggia, se dovessi essere un po’ giù di corda, indossa il tuo miglior pigiama, accendi la serie tv che volevi vedere, prendi un cucchiaino e apri questo regalo”, aveva aggiunto Meloni.