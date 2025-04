Carbon Peel: il segreto per una pelle perfetta senza aghi e senza stress

La novità più chiacchierata circa la medicina estetica è il Carbon Peel, conosciuto anche come Hollywood Peel. Amato dalle star, si tratta di un trattamento innovativo, non invasivo e completamente indolore, ideale per chi desidera migliorare la qualità della pelle senza ricorrere ad aghi o procedure invasive.

Il Carbon Peel agisce grazie all’applicazione di una maschera al carbone attivo seguita da un trattamento laser specifico, che lavora in profondità per purificare la pelle, ridurre le imperfezioni e donare un aspetto luminoso e levigato.

È particolarmente indicato per:

Ridurre i pori dilatati

Migliorare la texture della pelle

Minimizzare le impurità e l’eccesso di sebo

Attenuare le piccole rughe

Stimolare l'elasticità cutanea

Il tutto senza l'utilizzo di aghi e con minimi tempi di recupero. È ideale prima di un evento speciale o semplicemente per prendersi cura della propria pelle in modo innovativo ed efficace.

Lo Studio di Dermatologia e Medicina Estetica Argena, che da due generazioni si occupa della salute e del benessere a Savigliano, amplia la sua offerta introducendo il Carbon Peel nella sua gamma di trattamenti di medicina estetica, per soddisfare i pazienti che hanno maggiormente timore degli aghi, ma che desiderano comunque migliorare la salute e l'aspetto della propria pelle.

Presso lo Studio di Dermatologia e Medicina Estetica Argena ogni percorso nasce da un ascolto attento delle esigenze di ogni paziente, offrendo un servizio su misura per ognuno. Come non esistono due persone identiche, nemmeno i percorsi e i trattamenti possono essere standardizzati e uguali. Dunque il primo passo è sempre un attento consulto e la comprensione delle reali esigenze del paziente.

L’ambulatorio dermatologico si occupa della diagnosi, prevenzione e cura delle principali patologie cutanee, mentre per chi desidera valorizzare il proprio aspetto e contrastare i segni del tempo, lo studio propone trattamenti estetici sicuri, personalizzati e non invasivi:

Filler a base di acido ialuronico - Per riempire rughe, ridefinire volumi e donare freschezza e armonia al viso.

Proteina botulinica (Botulino) - Per attenuare le rughe di espressione e distendere i tratti del volto, mantenendo un aspetto naturale ed espressivo.

Epilazione laser definitiva - Per eliminare in modo progressivo e permanente i peli superflui grazie a tecnologie laser di ultima generazione (laser Alessandrite).

Rimozione di inestetismi cutanei - Trattamenti laser per eliminare macchie, capillari superficiali, angiomi e altri inestetismi.

Lo Studio di Dermatologia e Medicina Estetica Argena mette al centro del proprio lavoro l’attenzione alla persona e alle sue esigenze, offrendo trattamenti personalizzati eseguiti con la massima professionalità e con tecnologie all’avanguardia.

Studio di Dermatologia e Medicina Estetica Argena - Via Savio 15 - Savigliano (CN) - Tel 0172.1836118 / 347.4092852

studiomedico.argena@gmail.com - www.argena.it