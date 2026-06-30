Beach for Babies diventa vetrina del VCO: nasce il pacchetto che unisce torneo, vacanza e scoperta del territorio

Non solo sport, ma anche promozione turistica del Verbano Cusio Ossola. Per l'edizione 2026, Beach for Babies lancia un'iniziativa pensata con l’obiettivo di facilitare la partecipazione alle squadre provenienti da altre regioni e da altre provincie, trasformando la partecipazione al torneo in una vera esperienza di vacanza sul Lago Maggiore.

Gli organizzatori hanno infatti ideato un pacchetto "Iscrizione + Soggiorno + Experience", disponibile al costo di 390 euro a persona, con l'obiettivo di facilitare la partecipazione alle squadre provenienti da altre regioni e, allo stesso tempo, valorizzare le bellezze del territorio che ospita la manifestazione.

Il torneo, articolato in sei giornate di incontri eliminatori, seguite da semifinali e finali, richiede infatti diversi giorni di permanenza a Verbania. Da qui la scelta di proporre un'offerta completa che comprende l'iscrizione alla competizione con posto garantito in tabellone, il pacco evento con canotta ufficiale e sacca, otto pernottamenti in formula bed & breakfast da sabato 25 luglio a domenica 2 agosto presso l'Hotel Il Chiostro di Verbania, struttura della LVG Hotel Collection situata a pochi passi dall'area del torneo.

L'esperienza va però oltre l'aspetto sportivo. Il pacchetto include infatti anche l'ingresso gratuito ai Giardini Botanici di Villa Taranto, uno dei luoghi simbolo del turismo del Lago Maggiore, e il noleggio di una mountain bike elettrica grazie alla collaborazione con E-Bike Valgrande, per consentire agli atleti di esplorare il territorio in modo sostenibile.

L'organizzazione ha costruito il calendario della manifestazione alternando le gare maschili e femminili prima delle finali, una formula che lascia ai partecipanti momenti liberi da dedicare alla scoperta del Verbano Cusio Ossola. Tra una partita e l'altra sarà così possibile visitare Verbania, le Isole Borromee, il Lago Maggiore, la Valgrande e le montagne dell'entroterra, vivendo il territorio ben oltre il campo da gioco.

A rendere ancora più coinvolgente il soggiorno contribuiranno anche le iniziative collaterali organizzate durante il torneo, con street food, musica, intrattenimento serale, oltre alla possibilità di passeggiare sul lungolago, frequentare i locali della città e percorrere gli itinerari ciclabili della zona.

L'obiettivo è quello di fare di Beach for Babies non soltanto uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'estate, ma anche uno strumento di promozione turistica capace di far conoscere il VCO ai tanti atleti e accompagnatori provenienti da tutta Italia.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori all'indirizzo info@beachforbabies.com.



