Cultura del rispetto: il Comune di Alba pronto a installare cartelli negli stalli per disabili

Un messaggio semplice, ma forte: “Questo posto non è un privilegio, è un diritto: anche tu difendilo”. Il consigliere Domenico Boeri l’aveva già proposta nel settembre 2024 e l’ha rilanciata nel Consiglio comunale più recente, chiedendo di installare cartelli simili sugli stalli riservati alle persone con disabilità.

“Preferirei passare a piedi, camminando. Quello sì che sarebbe un privilegio. Non è un vantaggio poter parcheggiare lì. È solo una necessità. Per questo serve più consapevolezza, e quel messaggio può aiutare”, ha spiegato Boeri, che ha citato esempi visti in altre città, come Asti.

L’assessore Edoardo Fenocchio ha accolto la proposta con convinzione: “È un’iniziativa che va nella direzione giusta per promuovere una cultura del rispetto. È stata inserita all’interno del progetto di messa in sicurezza dei sedimi stradali, attualmente in fase di approvazione”.

In concreto, è prevista una voce di spesa per posizionare cartelli in alcuni stalli, quelli con particolari caratteristiche. Il testo sarà oggetto di un confronto anche con il Garante per le persone con disabilità: “Abbiamo valutato la compatibilità del messaggio con il Codice della Strada. L’obiettivo è trovare una frase efficace, rispettosa e condivisa”.

Boeri ha sottolineato che “non servono frasi offensive o impattanti, ma qualcosa di elegante che faccia riflettere”, e ha ringraziato l’Amministrazione per aver accolto l’idea: “Purtroppo, nonostante multe salate e decurtazioni di punti, molti stalli riservati sono ancora occupati da chi non ne ha diritto. Questo è un gesto di civiltà”.