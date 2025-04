Volley A2M Finale. Cuneo "pende" (anche) dal braccio armato di Pinali: "Lo spirito e l'entusiasmo saranno determinanti" [VIDEO]

Giulio Pinali è l'uomo che più si è trasformato nel lungo percorso che ha portato la MA Acqua S. Bernardo Cuneo a giocarsi domani sera alle 20 la gara più importante dell'anno. Arrivato in estate con tante speranze, ha dovuto presto scontrarsi con una forma fisica che stentava a ritrovare. Poi, forse, è subentrata anche la paura di non farcela e sembrava che per lui le cose stessero precipitando.

È arrivato Daniel Maciel e con il brasiliano in allenamento le cose sono cambiate: il gruppo si è unito, Pinali ha preso fiducia nei suoi mezzi. Partita dopo partita l'apporto della maggior mano pesante della squadra di Battocchio è stato determinante. Ed eccolo qui, a giocarsi la promozione in SuperLega insieme con i compagni: "Saper reagire ed affrontare le difficoltà ti aiuta nel percorso - racconta Giulio alla vigilia di gara-2 -. Noi difficoltà ne abbiamo incontrate tante, che ci hanno uniti come gruppo. Ora manca un passo, domani sera cercheremo di fare del nostro meglio per superarlo"

Quella di domani sera sarà sicuramente una Brescia più agguerrita rispetto la squadra affrontata in gara-1. "Probabilmente sì - dice Giulio con il suo solito tono pacato -, arriveranno più agguerriti, ma noi non ci faremo trovare impreparati. Proveremo a fare tutto ciò che abbiamo fatto da loro, anzi con qualcosina in più. Il nostro gioco può ancora migliorare"

Quel "qualcosina in più" di Pinali è tradotto così: "Domenica li abbiamo messi sotto pressione con la battuta, ma anche con muro e difesa. Dobbiamo riproporre tutto questo anche in gara-2, anche se in partite come queste lo spirito e l'entusiasmo la fanno da padrone".

Ci sarà il tutto esaurito al palasport: "Più sale l'incitamento e più ci carichiamo, ma la fetta più grande la dovremo mettere noi, La voglia di giocare è tanta".

LA VIDEO INTERVISTA A GIULIO PINALI QUI SOTTO: