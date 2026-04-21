Beach Volley, Giletta e Pansa campioni nazionali di categoria alla prima Coppa Italia per società

Giorgio Giletta di Costigliole Saluzzo e Roberto Pansa di Villafalletto hanno vinto la categoria Bronze maschile della prima Coppa Italia per Società di Beach Volley, disputata il 18 e 19 aprile a Laigueglia (SV). I due atleti cuneesi gareggiano sotto i colori dell’ASD In Beach Club, società fondata nel 2021 con sede a Confreria, allenati dalla coach Lidia Bonifazi, ex atleta professionista di pallavolo e beach volley e maestro federale, e Luigi Pezzoli, allenatore nazionale di pallavolo e osteopata.

La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo con la collaborazione di Riviera Beach Volley e del Comitato Regionale FIPAV Liguria, è alla sua prima edizione assoluta. Il format assegna il titolo di società non alla coppia vincente di singola gara, ma alla società più completa sull’insieme delle tre categorie — Gold, Silver e Bronze. Nel maschile il titolo è andato a IBeach, seguita da Romabeachtour e Beach Volley Training. Giletta e Pansa hanno vinto il titolo Bronze battendo in finale Magnano-Pongiluppi (ASD BVS Beach Volley Stade), con Saturnino-Dioletta (Romabeachtour) al terzo posto.

L’In Beach Club, attiva dal 2021 con quattro campi in sabbia a Confreria, garantisce l’attività tutto l’anno grazie a una copertura removibile e a un sistema di riscaldamento della sabbia. La società cuneese conta un gruppo di allenatori con qualifica federale, con un’attività che spazia dai corsi giovanili fino all’agonistica nazionale. La stagione del Campionato Italiano per Società si chiuderà a Bibione dal 22 al 24 maggio con le finali nazionali.