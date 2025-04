Lunedì 28 aprile L’Unitre Cuneo ospita i Fratelli Panzera

I Fratelli Panzera tornano lunedì 28 aprile 2025, alle ore 15,30 al cinema Monviso, per presentare agli associati dell’Università della Terza Età: “Winter in the Nord”.

Un viaggio attraverso quattro luoghi del grande Nord affrontato durante l’inverno: Siberia, nel paese più freddo del mondo - Isola Diomede, nello stretto di Bering - Groenlandia ed Islanda del Sud.

I fratelli Giovanni e Teresio Panzera sono validi ed affermati documentaristi e cineoperatori cuneesi e collaborano con importanti testate giornalistiche e televisive, nonché con istituzioni locali.

I loro viaggi sono spesso estremi e privilegiano il mondo del grande freddo, l’Artico, dall’Alaska allo Stretto di Bering, dalla Siberia alla Lapponia, dall’Islanda alla Norvegia, Svezia e Finlandia, tanto da meritare la definizione di “Signori delle nevi”.

Immagini uniche e sensazionali, realizzate in condizioni a volte estreme, raccontano come, per i fratelli Panzera, l’avventura sia l’essenza stessa della loro vita.

Racconti ricchi di emozioni, narrati con uno stile semplice, quasi come se, affrontare il freddo e tutti i pericoli di una natura ostile, possa essere alla portata di tutti.