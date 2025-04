Parcheggi: situazione insostenibile in via Mazzini e via Ponza a Cuneo

"Vorrei sapere con quale criterio l'Amministrazione del Comune di Cuneo ha destinato l'area per la sosta con l'esibizione del pass per i residenti in via Mazzini e in via Ponza di San Martino". Con questa interpellanza, che verrà discussa nella seduta del Consiglio comunale di domani, lunedì 28 aprile, Mavy Civallero - consigliere comunale, capogruppo di SiAmoCuneo -, ha chiesto di sapere in che modo è stato considerato il rapporto tra aree di sosta e residenti che possono usufruire del pass, in una zona cittadina sempre molto trafficata.

"La situazione dei parcheggi in queste vie - sottolinea la Civallero - sta creando molti problemi ai residenti, tra i quali serpeggia un forte malcontento. Non è la prima volta che segnalo questa situazione di disagio, ma per ora nulla è cambiato. Per chi vive in via Mazzini e via Ponza di San Martino, trovare un parcheggio è ormai diventato un incubo, soprattutto in alcuni giorni della settimana. Credo che agevolare i cittadini debba essere una priorità per le Amministrazioni comunali. Evidentemente non per quella di Cuneo. Per questo chiedo se, vista la criticità della situazione, vi siano in programma dei cambiamenti per agevolare i Cuneesi".