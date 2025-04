Cuneo Granda Volley ha scelto Paige Reagor: nuova centrale per le Gatte

La società è lieta di annunciare l’arrivo in biancorosso di Paige Reagor, centrale statunitense classe 2001, per la stagione 2025/26. Le qualità ed il talento della giocatrice made in USA, unite alla forza ed ai 198 cm di altezza, sono ciò che ha spinto Cuneo Granda Volley ad ingaggiare Reagor per la prossima annata. La statunitense ha seguito il classico percorso universitario, militando nelle fila di Charleston Southern University per tre anni, per poi passare a UTA Mavs nel suo ultimo anno universitario. Dopodiché Reagor si è divisa nella stagione 2024/25 tra Schwarz-Weiss Erfurt in Bundesliga e LOVB Madison in League One, la neonata lega professionistica statunitense.