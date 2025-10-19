 / Cronaca

Cronaca | 19 ottobre 2025, 17:26

Cordoglio a Saluzzo per la morte di “Nino” Palmero

Aveva 86 anni. Era conosciuto per la passione per la fotografia e la montagna. Il funerale domani lunedì 20 ottobre in Duomo

Antonio "Nino" Palmero

Domani  lunedì 20 ottobre l’ultimo saluto a Antonio Palmero, da tutti conosciuto come "Nino". Aveva 86 anni ed era un noto per la passione per fotografia e la montagna.

Faceva parte dell’associazione “Exallievi e amici di don Bosco”  e alla  Famiglia Salesiana era legato da molti anni, avendo frequentato l’oratorio di via Donaudi.

Insieme all’amico Vittorio Gullino, con il quale condivideva la fedeltà a don Bosco, in occasione del duecentesimo anniversario della nascita del Santo, aveva curato le immagini per il volume "Fotografando in rima” dove si intrecciano le loro rispettive passioni: la fotografia e la montagna per Palmero e le poesie in lingua piemontese per Gullino.    

Per il Cai  curò anche le immagini della pubblicazione relativa al  centesimo anniversario di fondazione della sezione Monviso-Saluzzo.

Lascia i cugini Sergio, Rosanna, Silvio e Mauro. Il rosario sarà recitato stasera domenica 19 ottobre alle 18 in Duomo. Il funerale avrà luogo domani, lunedì 20 ottobrealle 15.30 sempre nella Cattedrale di Saluzzo. La camera ardente è presso l’ ospedale cittadino.
 

VB

