Bagnasco, senso unico temporaneo sul primo tratto della provinciale 490 per ridurre le code sulla statale 28

In previsione del significativo aumento del traffico lungo la strada statale 28 e la provinciale 490 in occasione del ponte del 1° maggio, in cui molti piemontesi si recheranno nelle località balneari del ponente ligure, d’intesa con il Comune di Bagnasco la Provincia di Cuneo ha emanato un’ordinanza per istituire il senso unico di circolazione nel primo tratto della sp 490, così da poter meglio gestire il flusso dei veicoli nelle ore di punta.

Per questo motivo, dalle ore 8 alle 12 di giovedì 1° maggio e dalle ore 14 alle 20 di domenica 4 maggio verrà istituito il senso unico di circolazione sulla sp 490, dall’innesto con la statale 28 verso il confine regionale per un tratto di circa 400 metri. A seconda della situazione contingente relativa alla circolazione stradale e alla sicurezza pubblica, le fasce orarie previste potranno variare a discrezione della Polizia Locale di Bagnasco, che potrà anche chiudere temporaneamente la circolazione su quel tratto di strada provinciale in caso di necessità.

Tutte le modifiche alla viabilità verranno segnalate mediante gli appositi cartelli stradali.