Statale 28, Anas avvia ai lavori per consolidare la carreggiata minacciata da una frana a Ceva

Anas ha programmato per la settimana del 12 maggio l’approntamento del cantiere e l’approvvigionamento dei materiali in vista dell’avvio dei lavori di ripristino del corpo stradale al km 58,800 della Strada Statale 28 “del Colle di Nava”, interessato da un cedimento lungo la corsia di valle a causa dell’intenso maltempo che ha colpito il Piemonte nella seconda metà di aprile ( leggi qui ). Lungo il tratto è attualmente in vigore il senso unico alternato.

Eseguiti nel corso dei giorni scorsi i sondaggi propedeutici alla progettazione dei lavori, a partire da lunedì 19 maggio si procederà con gli interventi di consolidamento del corpo stradale tramite la costruzione di una paratia di pali.

Il completamento della prima fase dei lavori con l’eliminazione del senso unico alternato è previsto entro la prima settimana di luglio.

Fino al termine di questa prima fase, durante il fine settimana la circolazione a senso unico alternato sarà regolata manualmente dai movieri.

I lavori di completamento riprenderanno a settembre con la diminuzione dei flussi di traffico.

RIAVVIO CANTIERI DOPO LE RECENTI FESTIVITÀ

A partire da lunedì 5 maggio Anas ha riavviato le lavorazioni sui tre cantieri già in corso lungo la Statale 28, sospesi nel periodo compreso tra le festività pasquali e il ponte del 1° maggio al fine di salvaguardare la fluidità del traffico. I tre importanti interventi sono finalizzati a elevare il livello di esercizio e di sicurezza della statale.

Nel dettaglio, a Ormea (km 93,500) e a Pievetta (km 70,500) sono in corso le lavorazioni per l’adeguamento delle barriere di sicurezza laterali, per un investimento rispettivamente di circa 1,1 milioni di euro e di circa 1,5 milioni di euro, mediante la riprofilatura delle scarpate, l’adeguamento degli arginelli e la realizzazione di cordoli in calcestruzzo armato.

Riavviato, infine, anche il cantiere a Ceva in località Rocchini (km 57,600), dove sono in corso i lavori di disgaggio e di posa delle reti contenitive in aderenza sul versante lato strada.

Allo scopo di mitigare il più possibile gli effetti sulla circolazione, durante il fine settimana il senso unico alternato in corrispondenza dei cantieri di Ormea (km 93,500) e Pievetta (km 70,500) continuerà a essere regolato dai movieri, modalità già in vigore a partire dalla seconda metà di marzo. Per quanto riguarda il cantiere in località Rocchini è prevista la sospensione di ogni limitazione durante il fine settimana.

Anche per i tre cantieri sopra citati è prevista la sospensione dei lavori, con l’eliminazione di ogni limitazione, durante i mesi di luglio e agosto al fine di fluidificare il più possibile la circolazione in concomitanza con l’aumento del traffico estivo.