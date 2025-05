Controesodo del Primo Maggio con immancabili code sulla Statale 28 del Colle di Nava

Lo testimoniano le fotografie e ormai lo misurano con grande efficacia anche i meccanismi di monitoraggio in tempo reale del traffico che si servono della geolocalizzazione dei navigatori presenti a bordo delle nostre auto o installati sui nostri smartphone.

Le code che sul tratto cuneese della Statale 28 del Colle di Nava si erano già viste nella serata di ieri, sabato 3 maggio, si sono replicate puntuali a partire dalla tarda mattinata di oggi, domenica 4, in confermando la più facile delle previsioni. Ovvero che anche il controesodo dalla Liguria legato al ponte del 1° Maggio sta mandato in scena lo schema già visto numerose volte negli ultimi anni, con code di auto incolonnate anche per chilometri.

Mentre scriviamo si segnalano forti rallentamenti, quando non si procede a passo d’uomo, soprattutto nei tratti compresi tra gli abitati di Garessio e Bagnasco (nella foto sopra), in direzione Ceva.





IN AUTOSTRADA

Situazione al momento tranquilla sulla A6 Torino-Savona, dove alle 14.23 si metteva in guardia per la forte pioggia tra Millesimo e il bivio A6/A10 Savona su entrambe le carreggiate. Negli stessi minuti si segnalava un veicolo fermo in corsia di emergenza della carreggiata Nord in direzione Torino, tra Altare e Millesimo.

LE CHIUSURE SULLA A6

L’autostrada dei Fiori fa intanto sapere che per lavori di manutenzione si rende necessario procedere alle seguenti chiusure del Tronco A6 Torino–Savona.

IN DIREZIONE TORINO

La tratta compresa tra gli svincoli di Savona e Altare sarà chiusa:

dalle ore 22:00 del 5 maggio alle ore 6:00 del 6 maggio ;

del alle ore del ; dalle ore 22:00 del 6 maggio alle ore 6:00 del 7 maggio ;

del alle ore del ; dalle ore 22:00 del 7 maggio alle ore 6:00 del 8 maggio ;

del alle ore del ; dalle ore 22:00 del 8 maggio alle ore 6:00 del 9 maggio ;

del alle ore del ; dalle ore 22:00 del 9 maggio alle ore 6:00 del 10 maggio;

Il traffico deviato sulla viabilità ordinaria potrà riprendere il percorso autostradale presso il casello di Altare.

IN DIREZIONE SAVONA

La tratta compresa tra gli svincoli di Ceva e Altare sarà chiusa:

dalle ore 22:00 del 5 maggio alle ore 6:00 del 6 maggio ;

del alle ore del ; dalle ore 22:00 del 6 maggio alle ore 6:00 del 7 maggio.

Il traffico deviato sulla viabilità ordinaria potrà riprendere il percorso autostradale presso il casello di Altare.

La tratta compresa tra gli svincoli di Altare e Savona sarà chiusa:

dalle ore 22:00 del 7 maggio alle ore 6:00 del 8 maggio ;

del alle ore del ; dalle ore 22:00 del 9 maggio alle ore 6:00 del 10 maggio.

Il traffico deviato sulla viabilità ordinaria potrà riprendere il percorso autostradale presso il casello di Savona.

La tratta compresa tra gli svincoli di Millesimo e Savona sarà chiusa:

dalle ore 22:00 del 8 maggio alle ore 6:00 del 9 maggio.

Il traffico deviato sulla viabilità ordinaria potrà riprendere il percorso autostradale presso il casello di Savona.