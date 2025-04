Bra: proseguono in città le attività di manutenzione del verde urbano

Proseguono, a Bra, le attività relative alla gestione del verde nella stagione primaverile, nonostante i fenomeni di piogge intense delle scorse settimane, che hanno rallentato lo svolgimento degli interventi e incrementato notevolmente il ritmo di crescita della vegetazione. Motivo per il quale, in questi giorni, le ditte impegnate nel taglio stanno operando anche il sabato.



Bra ha la fortuna di godere di una superficie di aree verdi di ben 126.000 mq, oltre a circa 14000 mq di spazi verdi afferenti a scuole ed edifici pubblici. Un manto erboso imponente che con impegno e programmazione viene curato dal personale comunale e dalle ditte incaricate, impegnate in questi giorni nel taglio sei giorni su sette, viste le condizioni meteorologiche dei giorni scorsi.



Grazie alla programmazione dei lavori, è già stato possibile intervenire sulle aree verdi protagoniste di eventi durante le festività appena trascorse, come piazza Roma, piazza Giolitti e il Parco della Zizzola, che è aperto e fruibile dallo scorso 25 aprile. Dal 2 maggio partiranno anche le operazioni di sistemazione e trinciatura delle banchine stradali, oltre alle operazioni di taglio nelle aree in programma, con particolare riferimento alla zona degli orti urbani, viale Madonna dei Fiori e alle frazioni, come Bandito, San Matteo, Falchetto e a seguire, a rotazione, tutte le altre.