Verduno ed Alba accolgono due importanti appuntamenti dedicati a salute e benessere nella terza e quarta età

Il 24 e 25 maggio Verduno e Alba si preparano a ospitare due importanti appuntamenti dedicati alla salute nella terza e quarta età, con eventi rivolti sia ai professionisti sanitari sia alla popolazione.

Due giornate che si pongono l’obiettivo di affrontare da diverse prospettive il delicato confine tra fragilità e patologia, promuovendo un approccio integrato e multidisciplinare alla cura e al benessere della persona anziana.

Il Congresso Scientifico nel dettaglio

Sabato 24 maggio 2025 – Congresso Neurogeriatrico Interregionale

“Terza e Quarta Età: un confine labile tra fragilità e patologia”

Auditorium Ospedale Michele e Pietro Ferrero, Verduno (CN) – dalle 8.30 alle 18.30

Un evento formativo nato dall’esigenza di affrontare l’aumento della popolazione anziana, che entro il 2050 registrerà un raddoppio dei soggetti sopra i 65 anni, con una crescita significativa anche degli ultraottantenni. In Italia, la quota degli over 65 raggiungerà il 35,9% della popolazione, con un’aspettativa di vita media di 82,5 anni. Questi dati evidenziano la necessità di una ristrutturazione dei servizi sanitari, che preveda modelli di cura multidisciplinari per gestire l’invecchiamento e le patologie correlate, specialmente nelle RSA, RA e nell’assistenza domiciliare.

Il congresso si propone di offrire una panoramica sulla Neuro-Psico-Geriatria, approfondendo temi cruciali con il contributo di esperti del settore e moderatori che guideranno il confronto con gli operatori sanitari presenti.

Organizzato con il patrocinio di importanti enti tra cui ASL CN2, Ordine dei Medici di Cuneo, Comune di Verduno, Comune di Alba, Cooperativa San Pio e Centro Riabilitazione Ferrero e realizzato grazie al contributo di Generali, agenzia di Alba e Alba Cristo Re, l’evento rappresenta un’occasione di aggiornamento e confronto tra specialisti di diverse discipline.

Un evento la cui Segreteria Scientifica è stata curata da esperti in questo ambito: Prof. Carlo Serrati (Imperia), Direttore Diar Neuroscienze e Fisiatria Liguria e Direttore Scientifico del Progetto “PREVEDI”; Dr. Giovanni Asteggiano (Alba), Neurologo e Neuropsichiatra Infantile, Direttore Sanitario del Centro Riabilitazione Ferrero di Alba e della San Paolo Senior Housing di Alba; Dr. Michele Dotta (Alba), Direttore SOC Neurologia ASL CN2.

Il congresso intende approfondire il tema della Diagnosi e Cura dell’invecchiamento con le sue complessità, analizzando in particolare la prevenzione, i fenomeni di fragilità e le condizioni patologiche che frequentemente si manifestano nella popolazione anziana.

La giornata, articolata in sessioni scientifiche dalle 8.30 alle 18.30, vedrà la partecipazione di numerosi clinici e ricercatori provenienti da diverse regioni italiane, con interventi che approfondiranno tematiche la gestione multidisciplinare del paziente anziano fragile (prevenzione primaria e secondaria).

Una particolare attenzione sarà dedicata all'interazione tra discipline diverse (neurologia, fisiatria, geriatria, cardiologia, psicologia, nutrizione), sottolineando l'importanza di un approccio globale e personalizzato.

L’evento scientifico coinvolgerà tutte le professioni sanitarie con ECM oppure, a scelta, senza crediti formativi. Per i dipendenti ASLCN2, Cooperativa San Pio e Centro Riabilitazione Ferrero l’ingresso con crediti è convenzionato e gratuito senza crediti.

Al seguente link il programma e le modalità di iscrizione: https://www.why-net.it/it/progetto-125-terza-e-quarta-et-un-confine-labile-tra-fragilit-e-patologia

L’evento dedicato al territorio

Domenica 25 maggio 2025 – Evento divulgativo

“Una Bellezza Speciale per la Terza e Quarta

Palazzo Banca d'Alba, Alba (CN) – dalle 10.00 alle 12.30

La seconda giornata, di tipo divulgativo, sarà invece dedicata al pubblico, con l'evento “Una Bellezza Speciale per la Terza e Quarta . L’appuntamento, a partecipazione gratuita previa iscrizione, si propone di offrire nuove conoscenze, momenti di riflessione e consigli pratici per mantenere il benessere fisico, psicologico ed emotivo anche nelle fasi più avanzate della vita.

I temi trattati spazieranno dalla psicogeriatria allo sport, dall’estetica alla sessuologia fino alla nutrizione, con l’intervento di esperti qualificati che illustreranno strategie e buone pratiche per vivere l'invecchiamento in modo positivo e attivo.

Un appuntamento che intende sottolineare come la "bellezza" nella terza e quarta età non sia solo una questione estetica, ma un equilibrio armonico tra corpo e mente, tra salute e qualità della vita.

Due eventi, un unico obiettivo: la salute psicofisica come base per una vita ricca di bellezza

Promuovere cultura, consapevolezza e prevenzione sulla salute dell'anziano, coinvolgendo sia i professionisti del settore sanitario sia i cittadini, attraverso una sinergia tra scienza, esperienza clinica e sensibilizzazione sociale.

