Viale degli Angeli di Cuneo, il Comune è pronto a rivedere la gestione dell'area pedonale?

L’anno nuovo, appena partito, porta con sé per la città di Cuneo un confronto amministrativo particolarmente atteso: quello sulla chiusura in versione pedonale del viale degli Angeli. Per il pomeriggio di martedì 14 gennaio, infatti, è stata convocata una commissione consiliare nella quale l’assessore Luca Pellegrino e i tecnici comunali analizzeranno i dati sulle rilevazioni riguardanti non solo i passaggi ciclo-pedonali della sezione chiusa al traffico ma anche le conseguenze della determina prodotta ai tempi del Covid sul traffico delle vie limitrofe.

“Sulla base dei dati abbiamo realizzato alcuni ragionamenti – assicura l’assessore, sentito al telefono -, che rimangono appannaggio della giunta ma che è giusto condividere con il Consiglio comunale. Tante sono state, in questi mesi, le sollecitazioni in un senso e nell’altro e la quantità di auto che transito su via Bersezio dalla chiusura del viale rimane il punto più critico da risolvere”.

Via Bersezio: l'aumento del traffico è ancora "il male minore"?

Quali che siano questi “ragionamenti”, a quattro giorni di distanza dalla commissione, ancora non è dato sapere.

Le soluzioni non parrebbero essere molte: se una riapertura al traffico totale dell’area oggi riservata alla mobilità ciclopedonale apparirebbe, forse, come un passo indietro troppo grande per la maggioranza di governo, potrebbe essere più fattibile un ampliamento degli attuali orari di apertura temporanea. Il nodo rimane il come, però, considerando quanto corta sia la coperta della disponibilità di forze in campo della polizia Municipale o il costo per la progettazione, l’installazione e la gestione di un sistema di pilotini interrati telecomandati.

Come detto, comunque, l’attenzione risulta fortemente incentrata su via Bersezio e sulle circa settemila macchine giornaliere che la percorrono da quando il viale è stato chiuso al traffico: nel Consiglio comunale dello scorso ottobre – lo stesso in cui si era data contezza dell’intenzione di convocare la futura commissione - lo stesso Pellegrino sottolineava come questo incremento dei passaggi potesse identificarsi come “il male minore”, nel contesto. Che i ragionamenti della giunta vadano, in definitiva, in senso contrario?