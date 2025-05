Volley A2M Coppa Italia, il pensiero di Battocchio per Luca Boggione: "Volevamo vincere anche per lui" [VIDEO]

"Ci tenevamo ad arrivare alla finale di Coppa Italia. Perché non sappiamo chi di noi e quando arriverà a giocarsi una finale di questa manifestazione, per i nostri tifosi ed il nostro presidente. ma soprattutto ci tenevano per Luca, al quale va tutto il nostro abbraccio. Ci abbiamo provato fino in fondo, ma Brescia oggi è stata più brava".

Si racchiude in queste parole il sunto di Brescia-Cuneo, semifinale di Coppa Italia vinta dai lombardi per 3-1. Una gara giocata con la morte nel cuore dai suoi ragazzi, dopo che in mattinata avevano saputo della tragica scomparsa di Danilo Boggione, padre di Luca che milita nelle giovanili del Cuneo Volley.

Luca, insieme con la sua squadra era impegnato nella Final Four del campionato regionale dell'Under 17 al palasport di Settimo Torinese nella sfida contro la Pallavolo Val Chisone quando il papà, presente sugli spalti insieme con la moglie Noemi per seguire il figlio, si è improvvisamente sentito male colpito da infarto. Purtroppo inutile la corsa in ospedale, al Giovanni Bosco di Torino, dove il signor Boggione è giunto ormai privo di vita.

Il coach parla anche della Supercoppa Italiana che la sua squadra giocherà sabato 17 marzo contro la vincente della Coppa Italia: "Vedremo come ci arriveremo. Dobbiamo capire l'entità del problema riscontrato da Giulio Pinali, ma ci auguriamo anche di recuperare Allik in condizioni un po' migliori rispetto alle odierne". Per la cronaca, l'opposto è dovuto uscire dal campo nel finale della partita per alcuni problemi fisici che, al momento, non sono ben chiari.

