Volley A2M. Cuneo, fine della corsa in Coppa Italia: Brescia vince 3-1, lombardi in Finale

Non è stata, non poteva essere una partita come tutte le altre. La terribile notizia arrivata a Brescia nella tarda mattinata che annunciava la morte di Danilo Boggione, padre del giovane Luca impegnato con i compagni nella Final Four regionale Under 17 a Settimo Torinese, ha profondamente scosso giocatori e staff di Cuneo Volley.

Il match è terminato con il punteggio di 3-1 (25-19/25-19/22-25/25-23) per la Consoli Sferc Brescia che approda così in Finale e sabato prossimo 10 maggio proverà a difendere la Coppa Italia conquistata l'anno scorso proprio sul campo di Cuneo. Avversaria dei lombardi sarà la Tinet Prata di Pordenone, riuscita a spuntarla di misura al tie break su una coriacea e mai doma Aversa.

Cuneo chiuderà la sua stagione celebrando la promozione in SuperLega il sabato successivo 17 maggio al palasport di San Rocco Castagnaretta nella sfida alla vincente della Coppa Italia: in palio la Supercoppa Italiana.

IL MATCH

Un attacco di Allik ed una palla out di Sette evidenziano la prima parte del set di apertura, da 1-3 a 4-4, poi il doppio aces di Pinali riporta Cuneo avanti di tre lunghezze sul punteggio di 4-7. Sull'ennesimo punto dell'estone coach Zambonardi ferma il gioco con gli avversari avanti 8-12, al rientro Brescia recupera tre break e si porta a -1 (11-12) approfittando di un errore dello stesso Allik, l'ace di Tondo ed un primo tempo di Erati. I lombardi trovano il break con Cavuto che piazza l'ace del 16-14, poi Pinali mette fuori la palla del +3 (17-14), Sette schiaccia in rete il punto del 18-14 e out quello del 20-15. Doppio cambio nella metà campo piemontese, la diagonale Sottile-Pinali lascia il posto a Mastrangelo e Brignach, ma il set è ormai nelle mani dei padroni di casa che chiudono 25-19 su attacco di Bisset.

Brescia, che nelle prime fasi del match aveva sbagliato parecchio, parte invece forte in battuta nel secondo set e con due missili di Cavuto va avanti 5-3. L'errore di Cominetti rimette in equilibrio la situazione sul 6-6, ma due errori di Allik e Sottile ed un tocco di Tondo su ricezione errata di Sette riportano i lombardi avanti 10-6. Battocchio chiama time out e dopo aver ottenuto il cambio palla manda Malavasi al servizio che con la sua battuta flot manda in crisi la ricezione avversaria: Cuneo recupera prima un break sulla palla messa fuori da Cominetti e poi con Pinali che gioca un perfetto mani e fuori va a -1 (10-9). L'aggancio però non riesce e Brescia torna a +3 (13-10) su un pasticcio sottorete tra Sottile e Codarin e scappa 18-14 con il solito Cominetti. I piemontesi tornano sotto (18-16) con un attacco di Pinali, ma Bisset ferma a muro Allik e firma il 20-16 mentre Erati si ripete su Codarin per il 23-18. Il 2-0 (15-19) arriva ancora per mano di Erati a muro su Sette.

Il primo break dei bresciani nel terzo set arriva sull'ace di Bisset (5-3), Cuneo pareggia a quota 7 con un ace di Sette, ma il muro di Bisset su Allik riporta i padroni di casa avanti di due lunghezze sul 9-7. Due battute vincenti di Allik (12-12) ed un'altra di Pinali (14-16) rimettono in corsa i piemontesi con Zambonardi che si vede costretto a chiamare time out. Cominetti fa e disfa: con un diagonale rimette in corsa i suoi sul 16-16 e poi sbaglia l'attacco del nuovo break avversario sul 16-18, ma Brescia pareggia ancora a 20 con Tondo. Il rush finale vede Sette trovare il +2 sul 20-22, poi Pinali pesca il punto del 21-24 con un attacco sulle mani alte del muro avversario. Cuneo accorcia (21-25) su errore al servizio di Cavuto.

Sulle ali del set appena vinto Cuneo parte forte nel quarto sete e si porta avanti 2-5 con un muro di Sette su Bisset e l'attacco vincente di Pinali. Zambonardi chiama time out e Brescia accorcia a -1 (4-5) con un ace di Cavuto, ma Pinali la ricaccia indietro 4-7 al termine di un lungo scambio. La Consoli non molla e con il solito Cominetti torna sotto (7-8), al quale ribatte Sette che firma il nuovo +3 biancoblu (9-12), mentre ancora Cominetti schiaccia in campo avversario il punto del 13-14. Brescia completa la sua rincorsa a quota 15 sull'errore di Pinali che consegna anche il break ai padroni di casa con un'altra palla fuori sul punteggio di 20-18. Il match si fa in discesa per i lombardi che scappano 21-18 con un muro di Erati su Sette, poi c'è il 22-18 ad opera di Erati. Battocchio gioca le ultime carte inserendo Brignach al posto di Pinali, i suoi recuperano una lunghezza su invasione avversaria (22-20) e creano un brivido sulla schiena dei bresciani (24-23) con Allik che mette giù il -1. Brescia tira un sospiro di sollievo e va in Finale grazie al punto messo a terra da Cominetti.