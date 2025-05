Noemi Bogiatto conquista l'ennesimo titolo italiano della stagione 2025. Romano Simeone è argento

Noemi Bogiatto ancora sul gradino più alto del podio A una settimana dalla grande prestazione europea, questa volta nel triathlon cross; al secondo posto la sempre combattiva Bianca Morvillo del Granbike e al terzo Giulia Saiu della k3 triathlon.

Sul fronte maschile un bellissimo argento di Romano Simeone dopo una battaglia testa testa con il grossetano in forza al Firenze triathlon Davide Catalano, che ha avuto la meglio solo negli ultimi metri della frazione finale di corsa.

Buon ottavo posto per Alberto Ferrero, che ha dovuto cedere terreno per una foratura nella frazione bike , proprio quando stava lottando per il podio di giornata.