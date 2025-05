Lutto a Costigliole Saluzzo per la morte della professoressa Manuela Dossetti

Lutto a Costigliole Saluzzo per la scomparsa di Manuela Dossetti, 84 anni, figura di grande rilievo culturale e civile, venuta a mancare ieri, lunedì 5 maggio. Originaria di Saluzzo, Dossetti fu assessore comunale dal 1996 al dicembre 1999, con deleghe alla cultura, istruzione, sport e tempo libero nella Giunta guidata dal sindaco Anna Maria Barra. Dopo le dimissioni dal ruolo di assessore, continuò il suo impegno in Consiglio comunale fino al 2001.

Docente stimata di italiano, storia e geografia alle scuole medie di Costigliole Saluzzo, Manuela Dossetti è ricordata come una donna colta, sensibile e profondamente legata al territorio. Alla sua passione per la ricerca storica si deve una preziosa attività editoriale: attraverso vecchi documenti e indagini demografiche, ha infatti saputo riportare alla luce storie di vita della gente comune, trasformandole in racconti letterari capaci di emozionare e preservare la memoria collettiva. Ha pubblicato cinque libri tra cui “Fra le montagne e il mare. Una famiglia di emigranti nello specchio delle sue lettere (1824-1929)” del 2011 e “La casa sulla scalinata” del 2021, ambientato nel borgo medievale di Saluzzo.

L’Amministrazione comunale di Costigliole Saluzzo ha espresso il proprio cordoglio ai familiari. Lascia i cugini Cristina, Marilena, Giuseppina, Domenico, Cristina con le rispettive famiglie, Giorgio con la famiglia, la cara Viola e tutti i parenti.

Il rosario sarà recitato questa sera, martedì 6 maggio, alle 20 nella chiesa della Confraternita di Costigliole. I funerali si terranno domani, mercoledì 7 maggio, alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, con partenza alle 10,20 dall’abitazione in via Savigliano 24. La tumulazione avverrà nel Cimitero di Costigliole Saluzzo.

In sua memoria, non fiori, ma offerte da devolvere alla Croce Rossa di Busca.