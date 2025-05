Assemblea Annuale Compral: Un Ritrovo Tradizionale a Cussanio

Si è tenuta martedì 29 aprile presso il Giardino dei Tigli di Cussanio, storica sede di ritrovo del sistema allevatoriale, la consueta assemblea annuale della Compral Soc. Coop. Agr. alla presenza degli allevatori associati. Una giornata che ha permesso di fare il punto sull’attività della cooperativa nell’annualità 2024 e di fare un focus sull’attuale situazione del comparto dell’allevamento del bovino di razza Piemontese e del suo mercato di riferimento.

I numeri sono stati illustrati all’assemblea, che ha visto la consueta partecipazione delle oltre 200 aziende associate, da parte del direttore Marcello Pellegrino insieme al presidente Roberto Chialva.

Un bilancio positivo per la Compral che chiude l’esercizio 2024 con un fatturato di oltre 38 milioni di euro in crescita di un + 4,5% rispetto al 2023 con un utile di esercizio pari a 191.269,00 euro. Cifre raggiunte grazie ad un importante lavoro di sinergia tra la base degli allevatori associati e la struttura della cooperativa.

Dati che sottolineano come continui il consolidamento della Compral realtà importante a livello piemontese nella valorizzazione della pregiata carne di Fassone di razza Piemontese.

“Presentando i dati - il direttore di Compral Marcello Pellegrino - ha ribadito come alla base di questa situazione vi sia il costante rapporto di fiducia tra gli allevatori associati e la cooperativa. Un rapporto consolidato negli anni che permette di aggregare l’offerta di carne certificata di razza Piemontese proveniente dalla filiera corta, controllata e garantita dagli allevatori della nostra cooperativa da collocare sul mercato valorizzandola nel migliore dei modi. Questo è possibile anche grazie alla sinergia con il laboratorio di sezionamento Compral Carni+ di cui dispone la cooperativa che permette con i propri macchinari ed attrezzature di rispondere alle esigenze delle diverse tipologie di clienti che la cooperativa serve, dalla GDO al canale Horeca alle tradizionali macellerie e alle tante altre tipologie di clientela. Negli ultimi anni l’attività del laboratorio di sezionamento ha visto un incremento del prodotto lavorato direttamente da parte di Compral grazie al lavoro svolto da tutto il personale dipendente che quotidianamente si impegna per garantire il nostro prodotto d’eccellenza in stretta sinergia con le realtà distributive a livello nazionale che collocano nei diversi canali il prodotto della carne bovina di razza Piemontese veicolata dalla Compral.”

“L’impegno quotidiano della Compral – afferma il Presidente Roberto Chialva – è quello di aggregare l’offerta collocando sul mercato la carne derivante dai capi allevati dai propri soci. Una carne che deriva dall’impegno e dalla professionalità che quotidianamente gli allevatori della Compral mettono in campo. Allevamenti non intensivi attenti al benessere degli animali durante le fasi di allevamento caratterizzati anche dal ricorso al pascolo e capaci di essere strettamente legati al territorio valorizzandone le peculiarità. Tutte caratteristiche che garantiscono al massimo il consumatore che la sceglie in quanto consapevole di trovare un prodotto d’eccellenza. Cercandola ed acquistandola nei migliori punti vendita italiani e scegliendola nella ristorazione oltre che nelle macellerie tradizionali che sempre di più ricercano la carne di Fassone di razza Piemontese certificata Compral determina la volontà di sostenere questa tipologia di allevamento caratterizzato da un elevato livello di sostenibilità. Un percorso di valorizzazione dell’attività della cooperativa Compral capace di consolidare il proprio ruolo economico a garanzia della stabilità degli allevatori associati e del consumatore che sceglie la carne di Fassone di razza Piemontese magra, naturalmente ricca di proteine nobili e di ferro facilmente biodisponibili quale elemento essenziale della propria dieta sana ed equilibrata”.