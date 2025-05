Decreto PA, Giorgio Bergesio (Lega): "Più efficienza e opportunità per la Pubblica Amministrazione"

Approvata oggi in Senato la conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante “disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”, provvedimento che mira a modernizzare e rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione.



“Rappresenta un passo fondamentale per rendere la PA più attrattiva per i giovani, per superare il precariato, velocizzare le assunzioni e promuovere la digitalizzazione”, commenta il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.



"Questo decreto è un segnale forte di cambiamento per la nostra Pubblica Amministrazione - prosegue il parlamentare, vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato -. Vogliamo una PA più agile, moderna e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Con questo provvedimento, offriamo opportunità concrete ai giovani, semplifichiamo le procedure di reclutamento e investiamo nella digitalizzazione, elementi chiave per il futuro del nostro Paese”.



Tra gli obiettivi del Decreto quelli di offrire opportunità a chi ha competenze tecniche e digitali; di stabilizzare i lavoratori e garantire assunzioni continue; di ridurre i tempi dei concorsi (da 780 giorni nel 2022 a 4,5 mesi nel 2025); di standardizzare i processi di reclutamento e puntare sulla tecnologia.



Numerose le novità introdotte, tra le quali le assunzioni di giovani tecnici (ITS e IFTS), il Portale Unico del Reclutamento, il supporto a Formez PA, concorsi unici per dirigenti, il rafforzamento della Commissione RIPAM, meno vincoli sulla mobilità, più tecnologia nella PA.



“Il provvedimento affronta inoltre il tema importante dei segretari comunali - dice il Senatore -. Viene infatti finanziato il fondo per dare risorse ai piccoli Comuni, per l'assunzione di segretari. Una misura che rappresenta una risposta diretta ad una problematica che rischiava di frenare l'attuazione dei progetti PNRR a livello locale”.



La Lega in particolare ha proposto e ottenuto l'approvazione di importanti emendamenti per rendere il decreto più efficace e rispondente alle esigenze degli enti locali e dei giovani, per assunzioni più facili per studenti under 24 nelle Pubbliche amministrazioni.



Il decreto include inoltre maggiori tutele per i piccoli enti locali, procedure più rapide per il PNRR e più medici nel Servizio Sanitario Nazionale.



"Lavoriamo per semplificare ulteriormente le procedure, tutelare i piccoli Comuni e garantire servizi essenziali ai cittadini- aggiunge il Senatore Bergesio -. In particolare, l'estensione del limite di età per i medici convenzionati è una risposta concreta alla carenza di personale nel settore sanitario”.



Il Senatore Bergesio conclude ribadendo “l'impegno della Lega nel sostenere una Pubblica Amministrazione efficiente, trasparente e al servizio dei cittadini”.