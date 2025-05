Maurizio Landini in Piemonte per la campagna referendaria: interventi ad Alba e Bra

Sabato 10 maggio il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà in Piemonte per un’iniziativa organizzata dalla Cgil regionale, nell’ambito della campagna referendaria per i sì al voto dell’8 e 9 giugno.

Landini incontrerà la cittadinanza nelle città delle province di Cuneo, Asti e Alessandria, iniziando il tour nel cuneese alle 9.00 ad Alba, in piazza Cagnasso, dove incontrerà cittadine e cittadini nelle vie del centro storico, per proseguire alle 11.15 a Bra, in via Cavour, dove parteciperà a un dibattito pubblico moderato da Francesca Pinaffo della Gazzetta d’Alba.

Il segretario generale nel pomeriggio andrà nell’astigiano: alle 14.30, a Nizza Monferrato al Foro Boario, dove si tiene la Fiera del Vino, Antonella Larocca de La Stampa intervisterà Landini su lavoro, sicurezza, cittadinanza e democrazia. Da Asti ad Alessandria dove alle 16.30, in piazza Marconi, il direttore de La Stampa, Andrea Malaguti, intervisterà il segretario sulle ragioni dei referendum. “Fondata sul lavoro” è il titolo dell’iniziativa che concluderà il tour piemontese di Landini e che si terrà a Volpedo alle ore 21.00 in piazza Quarto Stato, che prende il nome dalla celeberrima opera di Giuseppe Pellizza da Volpedo. In quell’occasione, il segretario della Cgil dialogherà di lavoro e democrazia con l’economista e storico Giulio Sapelli e il Presidente del Polo del ‘900, Alberto Sinigaglia. Introdurrà Stefano Barbieri dell’Anpi di Volpedo-Val Curone.