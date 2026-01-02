“Manta Futura”: “Dal bilancio comunale pressione fiscale senza distinzione tra fasce di reddito”

Riceviamo e pubblichiamo

***

Martedì 23 dicembre 2025 il consiglio comunale di Manta ha approvato il bilancio di previsione 2026 e il relativo documento di programmazione, unitamente ai provvedimenti collegati (in particolare, le aliquote IMU e l’addizionale comunale IRPEF); come rappresentante del gruppo di minoranza “Manta FUTURA” ho votato contro perché l’impianto finanziario proposto dalla maggioranza ricalca sostanzialmente quello dello scorso anno, riproponendo quelle criticità che già avevamo rilevato a suo tempo e, a nostro giudizio, aggiungendone altre.

L’aumento dell’importo complessivo della manovra 2026 è da attribuirsi alla previsione di opere pubbliche finanziate con nuovi mutui o con fondi PNRR, mentre nella parte “ordinaria” tutto resta sostanzialmente immutato.

Infatti l’imposizione tributaria resta alta (le aliquote IMU sono riconfermate al massimo livello), ma, soprattutto il carico fiscale grava sui cittadini in maniera uniforme senza alcuna distinzione tra chi ha di più e chi ha di meno (addizionale IRPEF uguale per tutti indipendentemente dalle situazioni reddituali, nessuna previsione di distinzione in base alle fasce ISEE): anche il 2026 non vedrà riequilibrio da noi auspicato già dall’anno scorso.

Ci preoccupa poi l’incremento dell’indebitamento da mutui, che passa da euro 275.690 a euro 525.517, continuando la crescita iniziata nel 2025 e annullando l’effetto positivo che ci sarebbe stato in seguito alla estinzione al 31 dicembre 2025 di alcuni precedenti mutui; tale incremento andrà nuovamente a ingessare i futuri bilanci, condizionando da una parte la possibilità di ridurre la pressione fiscale e dall’altra la realizzazione di interventi con risorse proprie del Comune.

Mutui che oltretutto verranno contratti, anche in aumento rispetto alle previsioni di spesa iniziali, per finanziare alcune opere sulle quali già nel recentissimo passato abbiamo espresso le nostre perplessità (come la realizzazione delle gradinate nella palestra di via Gerbola) e senza che ci sia stata la possibilità di un confronto preventivo.

Gian Luca Arnolfo – consigliere comunale gruppo “Manta FUTURA”