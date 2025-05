I SuperEroiAcrobatici arrivano dal cielo all'ospedale di Verduno

SuperEroiAcrobatici ODV ETS e NOVALIA, Libera Accademia d’Arte, sono lieti di invitare la cittadinanza, le scuole e la stampa a un evento speciale all’insegna dell’arte e della solidarietà, dedicato ai piccoli pazienti dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno.

L’iniziativa si terrà mercoledì 14 maggio e vedrà protagonisti i volontari SEA – nei panni dei supereroi più amati dai bambini – e i giovani studenti della classe terza dell’Accademia Novalia di Alba, autori del libro a fumetti “Poteri Invisibili”.

Un’opera corale, nata sotto la guida del fumettista Andrea Ferraris, che raccoglie cinque storie illustrate ispirate ai valori dell’adolescenza: l’amicizia, il coraggio, la fiducia, la resilienza e il credere in se stessi. Un fumetto creato dai ragazzi per i ragazzi, con lo scopo di portare messaggi positivi e forza interiore a chi sta affrontando momenti difficili.

“Poteri Invisibili” verrà donato ai ragazzi ricoverati negli ospedali pediatrici di tutta Italia durante le numerose visite dei volontari dell’Associazione SEA SuperEroiAcrobatici su tutto il territorio Nazionale, e proprio da Alba – città dove il progetto ha preso vita – partirà la distribuzione ufficiale.

Programma della giornata – Mercoledì 14 Maggio 2025

Ore 9:30 – Spettacolare calata dei SuperEroiAcrobatici dalla facciata dell’ospedale, per stupire i piccoli pazienti e aprire l’evento con un momento di magia e meraviglia

Ore 10:00 – 11:30 – Presentazione ufficiale del libro a fumetti “Poteri Invisibili” presso la sala conferenze dell’ospedale. Conduzione a cura di Alessia Realdon

A seguire – Seconda discesa dei Supereroi e visita nei reparti pediatrici, dove i volontari doneranno personalmente il libro ai piccoli pazienti

Anna Marras, fondatrice e presidente dell’Associazione SEA, spesso presente in costume da Capitan Marvel, racconta così lo spirito del progetto:

“Il nostro obiettivo più grande è portare un momento di gioia autentica ai bambini e alle loro famiglie. Anche solo per pochi istanti, vogliamo che si sentano forti, speciali, come i loro supereroi preferiti. Ogni sorriso, ogni sguardo dalla finestra, ogni abbraccio è un messaggio chiaro: sei un supereroe, e i supereroi non mollano mai.”

Il libro “Poteri Invisibili” sarà per la nostra Associazione uno strumento prezioso, perché nasce proprio dai ragazzi e parla ai ragazzi. Ci permette di affrontare temi difficili con delicatezza e verità, offrendo ai giovani ricoverati una lettura che sa accendere coraggio, identificazione e speranza. Questo fumetto ci accompagnerà in ogni visita, come un dono che porta parole,