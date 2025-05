Coldiretti Cuneo: “Keep calm and bevi vino italiano”

Promuovere il consumo moderato e consapevole di vino, sostenere le vendite nei ristoranti, valorizzare il patrimonio enologico e vinicolo Made in Italy. Questi gli obiettivi della campagna “Keep calm and bevi vino italiano”, promossa da Coldiretti, Filiera Italia e FIPE-Confcommercio, e presentata a Milano in occasione di TuttoFood 2025.

Un’iniziativa che mira a tutelare e promuovere una filiera da oltre 14 miliardi di euro, simbolo della tradizione italiana e componente essenziale della Dieta Mediterranea. Cuore del progetto è l’utilizzo dell’etilometro digitale integrato nell’app FIPE, uno strumento semplice e immediato per aiutare i cittadini a valutare la propria condizione prima di mettersi alla guida. L’etilometro sarà disponibile nei ristoranti FIPE tramite QR Code inseriti nei menù, scaricabile con un semplice clic.

Il messaggio è chiaro: bere con consapevolezza sì, guidare in sicurezza sempre. Per questo Coldiretti, Filiera Italia e FIPE sottolineano l’importanza di iniziative concrete che sappiano sensibilizzare senza generare allarmismi ingiustificati, difendendo un prodotto riconosciuto da numerosi studi per i suoi effetti benefici, se assunto con moderazione.

“Vogliamo fornire strumenti concreti per un consumo informato e sereno del vino, senza allarmismi – dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo –. È necessario combattere ogni forma di demonizzazione del vino, che fa parte della nostra identità e può essere gustato responsabilmente come elemento culturale e sociale”.

“Questa campagna è un invito alla responsabilità e al rispetto delle regole – aggiunge il Direttore Francesco Goffredo – ma anche alla valorizzazione di un prodotto che racconta la storia dei nostri territori e promuove la convivialità tipica dello stile di vita italiano”.