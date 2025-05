A Canale istituita l’area pedonale in centro

Con l’ordinanza ordinaria numero 397 del 28 aprile scorso, il comune di Canale ha disposto l’istituzione dell’area pedonale in via Roma, estendendo l’orario.

Dalle ore 13 del sabato, alle 6.30 del lunedì, sarà proibito transitare con veicoli anche nell’adiacente via Sindaco Gravier, dove soprattutto il sabato pomeriggio circolano molti bambini che frequentano gli scout e si spostano verso l’oratorio.

Negli scorsi anni l’orario di chiusura partiva soltanto dalle 18.30 del sabato.

Le reazioni dei canalesi sono tutto sommato positive se si leggono quelle sui social. Nella pagina “Sei di Canale se …” i commenti sono perlopiù a favore della disposizione comunale.

C’è chi auspica l’area pedonale in vigore per tutto l’anno, chi rileva il passaggio di autoveicoli al mattino presto in barba al divieto, chi è soddisfatto per l’aumentata sicurezza.

C’è da rilevare che le piazze di Canale hanno numerosi posti/parcheggio e il bel centro storico canalese è comunque raggiungibile in pochi minuti a piedi.