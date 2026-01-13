Truffe, l’allarme cresce nelle Langhe e Roero: a Roddino un incontro con i Carabinieri per informare e prevenire

L’incontro in programma a Roddino, martedì 27 gennaio 2026 alle ore 17.30, sulla prevenzione delle truffe assume un significato ancora più rilevante alla luce dei numerosi episodi segnalati negli ultimi giorni in diversi Comuni delle Langhe e del Roero, a partire da Grinzane Cavour e Guarene. Tentativi di raggiro, spesso rivolti a persone anziane, che si ripresentano con modalità ormai note ma ancora capaci di generare allarme e preoccupazione.

Proprio a seguito di alcune segnalazioni, il Comune di Grinzane Cavour ha diffuso un avviso alla cittadinanza, mettendo in guardia rispetto a telefonate o visite porta a porta da parte di individui che si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine o per incaricati di enti pubblici. L’invito è alla massima prudenza: non aprire la porta e non rispondere al telefono a sconosciuti senza aver prima verificato con certezza la loro identità, evitando reazioni impulsive e chiedendo immediatamente aiuto in caso di dubbio.

Indicazioni analoghe arrivano anche da Guarene, dove tra giovedì 8 e venerdì 9 gennaio alcuni residenti sono stati contattati telefonicamente da sconosciuti con l’evidente intento di mettere in atto una truffa. La segnalazione arriva dalla Polizia Locale, che descrive una dinamica purtroppo già conosciuta. “La persona dall’altra parte della cornetta si qualifica come carabiniere o appartenente a un’altra forza dell’ordine e informa la vittima di una disavventura appena accaduta a un congiunto, dimostrando spesso di conoscerne il nome, così da risultare particolarmente convincente”, ha spiegato il vice commissario Giorgio Ranuschio. A seguire, la richiesta di denaro, con la promessa dell’arrivo di un presunto emissario per il ritiro della somma. “Si tratta ovviamente di una truffa – aggiunge – che colpisce soprattutto le persone anziane. In questi giorni fortunatamente non è andata a segno, ma è fondamentale far circolare l’informazione”.

In questo contesto si inserisce l’iniziativa promossa dal Comune di Roddino, che ha organizzato un incontro informativo rivolto alla cittadinanza per fornire strumenti concreti di prevenzione. L’appuntamento è fissato per martedì 27 gennaio 2026 alle ore 17.30, presso il Salone Parrocchiale di Roddino (via Marconi 2), e vedrà la partecipazione del Comando dei Carabinieri di Monforte d’Alba.

Durante l’incontro, della durata di circa mezz’ora, verranno illustrati i principali meccanismi delle truffe telefoniche, online e porta a porta, con consigli pratici per riconoscerle e difendersi. Un’occasione pensata in particolare per le persone più fragili, ma utile a tutta la comunità, anche in un’ottica di diffusione dell’informazione tra familiari, vicini di casa e conoscenti.

Resta valido, come ricordano le amministrazioni e le forze dell’ordine, un principio fondamentale: Comuni, ospedali ed enti pubblici non chiedono mai denaro contante fuori dalle proprie sedi. La prevenzione, ancora una volta, passa dalla consapevolezza e dalla condivisione delle informazioni.