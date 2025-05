Cuneo ai vertici dell'Avis: Valentino Piacenza eletto nel Consiglio Nazionale e i giovani della Granda protagonisti in Regione

La provincia di Cuneo torna protagonista nei vertici dell’Avis. Valentino Piacenza, presidente dell’Avis Provinciale, è stato eletto nel Consiglio Nazionale dell’associazione, entrando a far parte dei 45 membri che guideranno le politiche del dono del sangue a livello italiano. Una nomina che conferma l’importanza del territorio cuneese nel panorama regionale e nazionale.

Il risultato arriva a conclusione della 55ª Assemblea dell’Avis Regionale Piemonte, tenutasi domenica 4 maggio a Fontaneto d’Agogna (Novara), durante la quale sono stati eletti i nuovi consiglieri regionali e nazionali, oltre all’addetto contabile e di bilancio regionale. Presenti centinaia di delegati da tutto il Piemonte, tra cui una nutrita rappresentanza dell’Avis cuneese.

Oltre a Piacenza, sono stati eletti nel Consiglio Regionale anche Leonardo Dolce, 25 anni, responsabile del gruppo giovani della provincia (il più giovane consigliere in assoluto), Adriano Marchetti (Avis Busca) e Rosina De Luca (Avis Cuneo), nominata addetta contabile e di bilancio.

“Finalmente la nostra provincia, seconda in Piemonte per numero di donazioni, è rappresentata a tutti i livelli, anche al Nazionale”, sottolinea Valentino Piacenza, che ha ottenuto la fiducia dell’assemblea dopo una votazione molto partecipata. “Un traguardo importante, per cui garantisco serietà e impegno costanti. Il mio obiettivo sarà quello di portare la voce dei nostri territori a Milano e di dare più spazio ai giovani nelle posizioni decisionali”.

E proprio i giovani sono al centro della nuova stagione Avis della Granda: Marco Tezzo (Avis La Morra) e Matteo Marchisio (Avis Cuneo) sono entrati nel gruppo giovani regionale; lo stesso Leonardo Dolce sarà presto nominato nell’esecutivo regionale, prendendo il posto di Piacenza. “Il presente e il futuro dell’Avis sono i giovani”, ribadisce il presidente. “Abbiamo già cambiato molto l’organigramma e continueremo su questa strada per renderli protagonisti attivi della nostra associazione”. Sabato 10 maggio a Pianezza, si insedierà, intanto, il nuovo Consiglio Regionale, con la nomina del Presidente e dell’Esecutivo.

All’orizzonte, nuovi impegni: il 23-25 maggio l’Assemblea Nazionale a Brescia, e il 13-14 giugno la nuova edizione della 24 Ore del Plasma, organizzata in collaborazione con Asl CN1, l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, i SIMT degli ospedali di Cuneo, Savigliano e Mondovì, tutte le associazioni del dono del sangue della provincia e con il Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo.