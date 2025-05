Saluzzo: prendi un sasso e portalo in un’altra parte della città

Saluzzo, l'iniziativa dei bambini "Un sasso per amico"

Questa mattina ( giovedì 8 maggio) i bambini della scuola dell’infanzia Ilaria Alpi, con compagni delle classi prime e seconde della Primaria Francesco Costa, hanno dato vita ad una performance nel centro di Saluzzo, presso la statua di Silvio Pellico, con un gioco che vuole coinvolgere la cittadinanza.

Hanno collocato centinaia di sassi coloratissimi e disegnati da loro intorno ad una spirale predisposta in piazza Vineis.

L’invito è ora rivolto ai cittadini che, passando potranno prenderli e disseminarli in alcune parti del centro storico di Saluzzo e a Manta

"Sarà molto divertente per i nostri bambini accompagnati dai loro genitori - dicono dalla scuola - cercare i sassi, in una inedita caccia al tesoro e scoprire quale messaggio e disegno recano in sè"

Il sorriso è assicurato, come lo è stato questa mattina in centro, tra maestre, saluzzesi, mamme, papà e nonni.

Ma il gioco potrà continuare ancora. Dopo averlo tenuto un p'o con sè potranno "liberarlo" in un altro luogo della città .