ITT: un talk sulla disabilità per dare valore all’unicità

Nuovo appuntamento con “ITT Talks”, la rassegna che promuove riflessione e consapevolezza sui temi sociali e culturali, centrali per il progetto industriale dell’azienda di Barge, leader nella produzione di pastiglie per freni. Lunedì 12 maggio al centro del dibattito ci sarà “La formula dell’unicità”. Obiettivo: far percepire la disabilità come una chiave per ripensare il significato stesso di diversità e inclusione.

L’evento si svolgerà alle ore 14 presso il ristorante aziendale di ITT (palazzina Operations, primo piano, via San Martino 87) e sarà anche l’occasione per presentare il GDI-Gruppo Disabilità & Inclusione, team costituito per favorire un ambiente di lavoro sempre più attento, accessibile e accogliente.

Protagonista del talk, proposto anche sul web in diretta streaming, sarà Daniele Regolo, consulente e formatore impegnato con Seltis Hub D&I nella promozione di ambienti di lavoro equi e inclusivi. Il suo intervento, intrecciando vissuto personale e competenze professionali, offrirà uno sguardo innovativo sulla diversità. «A dispetto di un momento in cui i temi di Diversity & Inclusion sono rimessi in discussione - afferma Regolo - è confortante sapere che esistono aziende come ITT capaci di rafforzare la propria realtà con i valori del rispetto delle diversità, della ricerca dell’equità e della costruzione di processi inclusivi».

Durante l’incontro, Regolo condividerà un nuovo modo di entrare in relazione con la disabilità e, più in generale, con la diversità: «Una dimensione - spiega - che riguarda tutti noi e la nostra unicità. Naturalmente non posso che essere onorato di essere stato scelto come partner per questa iniziativa. Siamo consapevoli del fatto che oggi erogare un servizio su diversità e inclusione assomigli sempre di più a un lavoro di sartoria su misura».

Per ITT, come spiega Maria Graziano, Talent Management Director, «l’appuntamento rappresenta un tassello importante nel percorso verso una cultura organizzativa sempre più inclusiva. Con Daniele Regolo esploreremo come ogni individuo porti con sé una formula unica di talenti, esperienze e prospettive, e come la vera inclusione derivi dal riconoscimento e dalla valorizzazione delle diversità».

«La valorizzazione delle differenze - conclude Graziano - è per ITT un’opportunità fondamentale, che alimenta il pensiero innovativo e rafforza la coesione. Offrire uno spazio di ascolto del genere è un modo per trasformare i valori in azioni concrete».

L’incontro, pensato per le lavoratrici e i lavoratori di ITT, è aperto anche al pubblico esterno. È possibile partecipare in presenza oppure online, prenotandosi al seguente link:

https://tinyurl.com/sna6r2du.