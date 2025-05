Expoflora Fossano, Cia Cuneo: «Complimenti agli organizzatori, l'evento ha messo al centro l’incontro tra produttori agricoli e consumatori»

«E’ stato davvero un evento ben riuscito e molto partecipato da pubblico e espositori, complimenti agli organizzatori. Il bilancio della prima volta di Cia Cuneo a questa manifestazione è più che positivo: abbiamo allestito delle dimostrazioni pratiche per far vedere come si piantano i porri e si coltivano le sementi. Per la festa della mamma, abbiamo distribuito come omaggio delle piantine di basilico e insalata, c’è stato molto interesse da parte dei visitatori, sia cittadini, sia agricoltori».

Così il direttore provinciale di Cia Cuneo, Igor Varrone, presente quest’oggi a Expoflora Fossano, insieme al responsabile zonale di Fossano Corrado Bertello e al presidente zonale Silvio Monasterolo.

«Comunicare l’importanza dell’agricoltura nella catena alimentare, dal campo alla tavola – osserva Varrone -, significa non solo consolidare il rapporto diretto con il consumatore, ma contribuire a diffondere una corretta informazione sul settore primario, spesso oggetto di pregiudizio da parte di chi non lo conosce».