La Granda in marcia: le foto degli alpini cuneesi all’adunata di Biella [FOTO]

Biella si tinge di verde, penne e camicie alpine per la 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, in programma dal 9 all'11 maggio 2025. Tra le sezioni più attese e numerose spicca, come da tradizione, quella della provincia di Cuneo, la Granda, fiera del suo storico radicamento alpino.

Dal Cuneese un esodo alpino

Dalla provincia sono attesi oltre 5.000 partecipanti, tra alpini in congedo, soci ANA e simpatizzanti. Un afflusso imponente che partirà da decine di gruppi locali, da Cuneo a Saluzzo, da Alba a Fossano, da Savigliano a Mondovì, con ogni comune pronto a far sentire la propria voce e la propria presenza a Biella.

Molti raggiungeranno la città in pullman organizzati, altri in auto e alcuni, come da tradizione, a piedi o in bicicletta, per rendere ancora più sentita la partecipazione.

Una sezione tra le più importanti d’Italia

La sezione ANA di Cuneo è storicamente tra le più numerose, attive e radicate del panorama nazionale. Con centinaia di iniziative ogni anno, dal volontariato alla protezione civile, rappresenta l’esempio concreto di cosa significhi essere alpino anche dopo il congedo.

Ogni gruppo sfilerà con i suoi gagliardetti e il proprio stile, portando a Biella non solo bandiere, ma una lunga storia di servizio, memoria e amicizia.

L’adunata: memoria, festa e futuro

Per gli Alpini della Granda, l’adunata non è solo una festa. È un momento per ritrovarsi, ricordare chi non c’è più, rinnovare l’impegno verso la comunità e tramandare i valori alpini alle nuove generazioni. Il calore e la forza del Cuneese si faranno sentire anche quest’anno, portando a Biella il cuore grande della montagna piemontese.

Le foto più belle che ci arrivano dalle penne nere della Granda

Le Penne nere della Granda non sono solo tra le più numerose all’adunata nazionale di Biella, ma anche tra le più attive nel raccontare la loro esperienza. Dalla partenza nei vari paesi della provincia fino alla grande sfilata per le vie biellesi, gli alpini cuneesi stanno inviando in redazione decine di scatti, tra volti, abbracci, cori e momenti di puro spirito alpino.

Ogni foto è una testimonianza viva di cosa significhi essere parte della grande famiglia ANA: tradizione, amicizia, memoria e servizio. Questo spazio vuole essere un album collettivo, costruito da chi ha scelto di condividere il proprio punto di vista, regalando a tutti uno sguardo autentico sull’adunata vissuta con il cuore della Granda.

Targatocn e Lavocedialba vogliono festeggiare con le penne nere questo evento. Alpini della Granda! Mandateci le vostre foto della 96ª Adunata Nazionale all'indirizzo mail direttore@targatocn.it. Gli scatti più belli saranno pubblicati sul nostro giornale

SEGUI QUI LA DIRETTA DELLA SFILATA

https://www.youtube.com/live/_tGwIOX66fk?feature=shared

