Il duo monregalese NOMIA firma una collaborazione internazionale con il celebre producer Spada

Dopo l’ottimo riscontro del loro singolo d’esordio Out Of My Life (che ha superato i 450.000 ascolti) il duo monregalese NOMIA, formato da Gabriele Giudici e Pietro Malfassoni, torna a far parlare di sé con un nuovo progetto musicale dal respiro internazionale.

È infatti disponibile su tutte le piattaforme Nawe, il secondo singolo dei NOMIA, che vanta una collaborazione di rilievo con Spada, uno dei producer e dj italiani più affermati sulla scena elettronica internazionale, con oltre 700.000 ascoltatori mensili su Spotify, e brani in rotazione su Radio Deejay e le principali radio nazionali. Un incontro artistico che fonde le sonorità elettroniche raffinate di Spada con l’identità musicale in evoluzione dei due giovani artisti monregalesi.

Il brano, dal sound fresco e marcatamente estivo, ha conquistato l’attenzione del pubblico e della scena Afro House, fin dal primo giorno di uscita, superando gli 8.000 ascolti in sole 24 ore. Alla produzione ha preso parte anche il dj ucraino As Ide, arricchendo ulteriormente la traccia di sfumature internazionali.

"Siamo molto soddisfatti del successo che ha raggiunto in poco tempo Out Of My Life - commenta Gabriele Giudici, - non vedevamo l’ora di condividere questa nuova collaborazione con Spada, un artista che stimiamo da tempo. È per noi un grande onore".

Gli fa eco Pietro Malfassoni, che aggiunge: "Collaborare con Spada è stata un’esperienza estremamente stimolante, che ci ha spinti a sperimentare e a crescere artisticamente. Nawe rappresenta un passo importante nel nostro percorso, e siamo entusiasti della risposta che sta ricevendo".

Il brano è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming.