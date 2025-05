Alla scoperta del lupo: serata informativa a Cervasca

Il Parco fluviale Gesso e Stura, in collaborazione con il Centro Grandi Carnivori, le Aree Protette Alpi Marittime e il Comune di Cervasca, organizza una serata informativa sul lupo per favorire una buona coesistenza tra attività umane e fauna selvatica.

La presenza del lupo e di animali selvatici in prossimità dei contesti urbani è sempre più frequente; anche nel territorio di pianura del Parco fluviale Gesso e Stura le ricerche e alcuni avvistamenti segnalano la presenza di lupi, oltre ai più consueti caprioli, cinghiali, tassi o volpi.

Comprendere il comportamento della specie, l’indole dell’animale e le sue abitudini consente di rassicurare i cittadini che spesso rimangono sorpresi da questi avvistamenti e non sanno come comportarsi. Per esempio, è utile sapere che il lupo è tendenzialmente diffidente nei confronti degli esseri umani in quanto considerati potenziali minacce e, come tutti gli animali selvatici, ne evita il contatto e si allontana ancora prima di essere avvistato, grazie al suon ottimo senso dell’olfatto e dell’udito. L’avvicinamento di alcuni esemplari ai centri abitati può accadere soprattutto in inverno e nei paesi piccoli che sorgono a ridosso di zone boscate o aree fluviali di fondovalle, in quanto i fiumi rappresentano un corridoio ecologico privilegiato.

L’incontro ravvicinato con un lupo è quindi un evento altamente improbabile, tuttavia se dovesse succedere il consiglio è quello di non interferire con il suo comportamento naturale che lo porterà ad allontanarsi. È considerato eccezionale e del tutto anomalo il caso in cui il lupo mostri confidenza con avvicinamento volontario verso l’osservatore: questo avvenimento anomalo dovrà essere segnalato al Centro Grandi Carnivori, agli Enti di gestione delle aree naturali protette, alle Province o ai Carabinieri Forestali competenti per territorio.

Durante l’incontro di giovedì 22 maggio nel salone polivalente del Comune di Cervasca (piazza Bernardi) saranno presenti le ricercatrici del Centro Grandi Carnivori, i guardiaparchi delle Aree Protette delle Alpi Marittime e il naturalista del Parco fluviale Gesso e Stura, disponibili a rispondere

alle domande del pubblico. Come sempre, la conoscenza è il primo passo per capire che una buona coesistenza tra attività umane e fauna selvatica è possibile, soprattutto se supportata dalle istituzioni e da un atteggiamento consapevole dei cittadini.

Maggiori informazioni e i risultati delle ricerche scientifiche sulla specie Lupo sono disponibili sul sito del Parco fluviale www.parcofluvialegessostura.it grazie alla collaborazione con il Centro Grandi Carnivori di Entracque.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.