Saliceto, in fiamme quadro elettrico: allarme in una palazzina

Sono quasi terminate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino in una palazzina a Saliceto dove, nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio, è divampato un incendio che è scaturito da un quadro dell'energia elettrica.

Per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio, che conta 12 unità abitative, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le quadre di Mondovì, Ceva e Cairo Montenotte, congiuntamente al personale sanitario della Croce rossa e ai Carabinieri.

Fortunatamente non risultano persone coinvolte. Sono in corso di ultimazione le operazioni da parte dei tecnici per il ripristino del servizio.